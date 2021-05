Mèo Vạc trao trả 11 người nhập cảnh trái phép cho Trung Quốc

BHG - Ngày 6.5, tại cột mốc 450 thuộc thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, Công an huyện Mèo Vạc phối hợp với Đồn Biên phòng Xín Cái tiến hành các thủ tục trao trả 11 công dân Trung Quốc cho Cục Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Huyện Mèo Vạc trao trả 11 công dân Trung Quốc cho Cục Công an huyện Phú Ninh.

Số công dân trên được phát hiện nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường mòn, lối mở. Ngày 30.4.2021, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc) phát hiện 11 công dân lạ vào địa bàn. Ngay sau khi nhận được tin, Công an huyện Mèo Vạc đã phối hợp với Công an xã Pải Lủng tiến hành xác minh, bắt giữ các đối tượng. Sau đó, các đối tượng được di lý về Trạm y tế xã Pả Vi để kiểm tra sức khỏe, thực hiện các bước phòng, chống dịch Covid-19.

Qua xác minh, 11 nam công dân Trung Quốc trên có địa chỉ thường trú tại các tỉnh Quảng Đông, Thiểm Tây, Hà Nam (Trung Quốc) với độ tuổi từ 16 đến 25 tuổi. Mục đích nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm kiếm việc làm. Qua theo dõi sức khỏe trong những ngày qua, các đối tượng đều khỏe mạnh và mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với Covid-19. Ngày 6.5, Công an huyện Mèo Vạc tiến hành trao trả 11 công dân trên cho Cục Công an huyện Phú Ninh xử lý theo quy định.

Hiện nay Công an huyện Mèo Vạc vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm.

Minh Giàng (Huyện Mèo Vạc)