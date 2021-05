Cục Cảnh sát QLHC về TTXH làm việc tại huyện Vị Xuyên

BHG - Đoàn công tác của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an do Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng, Giám đốc Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư vừa có buổi làm việc với Công an huyện Vị Xuyên để nắm bắt tình hình, kết quả triển khai Dự án cơ sở dữ liệu (CSDL) Quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD).

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Quá trình thực hiện 2 dự án trên, Công an huyện Vị Xuyên luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền huyện; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn. Đối với Dự án CSDL Quốc gia về dân cư, hiện đã thu thập gần 120 nghìn phiếu, trong đó nhân khẩu thường trú hơn 118 nghìn, tạm trú trên 1.500 nhân khẩu. Tổng số dữ liệu hiện cần làm sạch là trên 118 nghìn, đã làm sạch trên 98 nghìn, số dữ liệu cần phải làm sạch đến ngày 31.5 là 19.665. Trong quá trình thực hiện, Công an huyện đã bố trí đủ nguồn nhân lực và các trang, thiết bị để thực hiện Dự án. Đối với Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, tổng số công dân trên địa bàn huyện Vị Xuyên trong độ tuổi cấp CCCD là 82.187 nhân khẩu, đã thu nhận được trên 72 nghìn hồ sơ, hoàn thiện và truyền dữ liệu về Trung ương được trên 58 nghìn hồ sơ. Hiện nay Công an huyện đang tiếp tục triển khai tiếp nhận đợt 3 và đợt 4 cho những công dân chưa được cấp. Trong quá trình triển khai thực hiện 2 Dự án, có nhiều tổ đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra, được nhân dân ghi nhận về tinh thần, thái độ, trách nhiệm và gửi thư cảm ơn.

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Tô Anh Dũng tặng quà cho thương binh Lục Văn Viện, tổ 12, thị trấn Vị Xuyên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Tô Anh Dũng biểu dương Công an huyện Vị Xuyên đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 2 dự án. Đồng chí đề nghị Công an huyện Vị Xuyên cần đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình địa bàn, huy động tối đa các lực lượng giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các nội dung công tác theo kế hoạch; đồng thời đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt để lực lượng Công an huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Tô Anh Dũng cùng đoàn công tác đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên; kiểm tra thực tế tình hình thực hiện 2 dự án tại xã Quảng Ngần; thăm, tặng quà và cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho gia đình ông Lục Văn Viện, thương binh hạng 2/4 và Mẹ Liệt sỹ Đặng Thị Lập tại thị trấn Vị Xuyên.

Tin, ảnh: Thu Liễu (huyện Vị Xuyên)