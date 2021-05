Công an thành phố Hà Giang tăng cường phòng, chống dịch

BHG - Để kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhất là trong điều kiện tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử; những ngày qua, Công an thành phố Hà Giang (TPHG) đang triển khai quyết liệt, mạnh mẽ các biện pháp, tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Lực lượng Công an cơ sở kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng dịch và tuyên truyền cho chủ nhà nghỉ không chứa chấp người nhập cảnh trái phép.

Tính đến 14.5, trên địa bàn TPHG có 51 trường hợp F1 trở về địa phương được cách ly tập trung và 602 trường hợp F2 thực hiện cách ly, giám sát sức khỏe tại nhà. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cùng với cả hệ thống chính trị, Công an TPHG đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Trung tá Thượng Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an TPHG, cho biết: Đơn vị đã ban hành công văn hướng dẫn các đội nghiệp vụ, công an các xã, phường thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Phối hợp tuyên truyền lưu động tại các tuyến đường, khu vực chợ, các cơ sở kinh doanh, khu dân cư... về các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19. Phân công cán bộ theo dõi chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra các trường hợp cách ly tại gia đình. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng dịch, như: Không đeo khẩu trang, tụ tập đông người. Thường xuyên nắm bắt, phát hiện và xử lý các trường hợp đăng tin xuyên tạc về dịch bệnh, gây hoang mang trong nhân dân…

Tổ công tác liên ngành phường Nguyễn Trãi tuần tra, nhắc nhở các trường hợp tụ tập đông người.

Đặc biệt, nhằm ngăn chặn các nguồn lây nhiễm, Công an TPHG đã triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép để phòng dịch. Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ đã triển khai đồng bộ các biện pháp, đẩy mạnh nắm tình hình địa bàn, quản lý nhân khẩu; thường xuyên phối hợp với lực lượng quân sự trong trao đổi thông tin liên quan. Lực lượng công an 8 xã, phường trên địa bàn quản lý chặt chẽ cư trú, nắm hộ theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền và phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Tổ chức cho các cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, homestay trên địa bàn tham gia ký cam kết không tiếp tay, chứa chấp người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về các vụ việc liên quan. Mới đây, với tinh thần chủ động nắm chắc tình hình tội phạm, Công an TPHG đã phát hiện 1 vụ với 8 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại khu vực tổ 18 phường Nguyễn Trãi do 1 đối tượng người Việt Nam cầm đầu; vụ việc đã được bàn giao cho Công an tỉnh xử lý theo quy định.

Ghi nhận tại khu vực phường Nguyễn Trãi, người dân đã có ý thức hơn trong công tác phòng dịch, nhưng vẫn có một số trường hợp lơ là, không đeo khẩu trang; khi lực lượng công an nhắc nhở, xử phạt người dân mới thực hiện nghiêm. Đại úy Mai Đức Hội, Phó Trưởng Công an Phường Nguyễn Trãi, cho biết: Đơn vị đã huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện, tăng cường tuần tra 24/24 giờ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Trong đó, cùng với chính quyền địa phương thành lập 2 tổ công tác liên ngành, tổ chức tuần tra trên tất cả các tuyến đường, khu vực công cộng để nhắc nhở, xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang, tụ tập đông người. Đồng thời, giám sát việc đóng cửa các các cơ sở kinh doanh không cần thiết, như: Quán bar, karaoke, câu lạc bộ Gym... Tổ công tác còn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc đảm tuân thủ các quy định tại địa điểm cách ly, tuyệt đối không để xảy ra việc trốn cách ly, lơ là, mất cảnh giác để dịch xâm nhập ra cộng đồng. Siết chặt quy định việc đeo khẩu trang nơi công cộng, từ đầu tháng 5 đến nay, Công an phường Nguyễn Trãi đã nhắc nhở nhiều trườn hợp, xử phạt 8 trường hợp với số tiền trên 9 triệu đồng.

Cùng với cả hệ thống chính trị bước vào “cuộc chiến” mới chống Covid – 19, đặc biệt khi tỉnh vừa ghi nhận ca bệnh số 3717 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh; nhiệm vụ của lực lượng Công an TPHG rất nặng nề. Với quyết tâm cao độ, thời gian tới, toàn lực lượng sẽ dồn lực tăng cường thực hiện các biện phòng phòng dịch, góp phần đảm bảo an toàn phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Bài, ảnh: PHẠM HOAN