Clip thác loạn tại bar Sunny là giả mạo, khởi tố vụ án để điều tra

Liên quan đến clip thác loạn được cho là diễn ra tại quán bar Sunny ở TP.Vĩnh Yên, sáng 11/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, những clip lan truyền trên mạng xã hội đều là giả mạo, không đúng sự thật, không phải xảy ra tại quán bar Sunny.

Theo đó, Cơ quan CSGĐT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” để điều tra.

Tới đây, đơn vị sẽ cùng Cục An ninh mạng, Bộ Công an phối hợp, điều tra, xử lý các trường hợp liên quan đến việc phát tán clip này.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip "nóng" ghi lại hình ảnh các tiếp viên nữ ăn mặc hở hang, khêu gợi phục vụ khách. Nhiều người cho rằng hình ảnh này được ghi lại từ quán bar Sunny.

Tối 8/5, thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã có văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra, xác minh làm rõ và kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với hoạt động của quán bar karaoke Sunny.

Cùng đó, Thành ủy, UBND TP.Phúc Yên cũng đã chỉ đạo xem xét, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến việc quản lý nhà nước về hoạt động của quán bar karaoke Sunny.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tạm thời đình chỉ 2 cán bộ tại Công an TP.Phúc Yên liên quan đến hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch, bệnh trên địa bàn TP.Phúc Yên.

Ngày 4/5, Phòng Kế hoạch - Tài chính TP.Phúc Yên cũng đã ban hành quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ ông Vũ Tiến Thành (chủ quán bar Sunny).

Bar Sunny là nơi nhóm chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19 đã lui tới. Sau đó có 6 nhân viên của quán này dương tính với Covid-19. Những ca mắc Covid-19 này đã khiến tình hình dịch bệnh ở Vĩnh Phúc và nhiều tỉnh khác trở nên phức tạp hơn.

