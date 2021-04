Yên Minh tăng cường bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử

BHG - Cuộc bầu cử (BC) đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang đến gần; nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự (ANTT) cho BC, Công an huyện Yên Minh đã chủ động xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể để ngày hội toàn dân diễn ra an toàn, thành công.

Công an thị trấn Yên Minh nắm bắt tình hình cử tri và quần chúng nhân dân.

Cuộc BC đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021– 2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, Uỷ ban BC thị trấn Yên Minh đã quán triệt, thực hiện nghiêm các kế hoạch, chỉ thị của cấp trên về đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian trước, trong và sau BC. Theo đó, Tiểu ban phụ trách ANTT địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên. Thiếu tá Nguyễn Văn Cương, Trưởng Công an thị trấn Yên Minh, cho biết: Thời gian qua, lực lượng Công an địa phương phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn và các ngành có liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, ngăn chặn mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ANTT trên địa bàn. Theo kế hoạch, tại 6 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn, Tiểu ban đã phân công lực lượng bảo đảm ANTT khi cử tri đi bỏ phiếu và việc vận chuyển kiểm, đếm phiếu bầu. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động phá hoại, tập trung khiếu kiện đông người, biểu tình, gây rối ANTT… Qua đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia BC, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ chính trị của mình.

Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông trên Quốc lộ 4C, thuộc địa bàn xã Hữu Vinh.

Tích cực triển khai các kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên, Công an huyện Yên Minh đã quán triệt đến toàn thể lực lượng về tầm quan trọng, thống nhất trong nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT cho cuộc BC. Thượng tá Nguyễn Trần Việt, Trưởng Công an huyện cho biết: Để cuộc BC diễn ra theo đúng chương trình, không để xảy ra sự việc đột xuất, bất ngờ về ANTT, khủng bố, làm ảnh hường đến hoạt động BC; đơn vị đã và đang huy động sức mạnh tổng hợp, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phương tiện phục vụ BC. Trong đó, chú trọng triển khai công tác bảo vệ từ xa, từ sớm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động khủng bố. Công an huyện cũng đã phối hợp với Ủy ban bầu cử các cấp, bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ Huyện ủy, các phòng chức năng Công an tỉnh để rà soát tiêu chuẩn chính trị của người tham gia ứng cử Đại biểu HĐND các cấp. Đồng thời, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hội nghị hiệp thương, các cuộc tiếp xúc cử tri; tuyên truyền, vận động cử tri, quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Đảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các đơn vị nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ trong bảo đảm ANTT cho cuộc BC…

Bên cạnh đó, các đơn vị nghiệp vụ tập trung tăng cuờng công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp làm lộ, phát tán thông tin có nội dung vận động bầu cử, ứng cử trái pháp luật, phá hoại nội bộ. Làm tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, đấu tranh phản bác các luận điệu chống phá cuộc BC. Cùng đó, lực lượng công an đã thành lập các tổ đảm bảo ANTT tại các điểm bỏ phiếu, nơi niêm yết danh sách người ứng cử, cử tri, hòm phiếu. Bảo vệ quá trình bỏ phiếu không để thất lạc, đánh tráo, cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Mặt khác, các tổ tuần tra cơ động được thành lập, ứng trực 24/24 giờ trước, trong và sau ngày BC. Cùng đó, tăng cường quản lý cư trú, nhân khẩu trên địa bàn; có phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến kiểm tra, chỉ đạo công tác BC tại địa phương.

Với đặc thù là địa bàn biên giới và có nhiều khu vực giáp ranh tiếp giáp với nhiều địa phương, công tác nắm tình hình an ninh trên tuyến biên giới được các lực lượng chức năng đẩy mạnh. Trong đó, chủ động xây dựng các phương án, phương tiện đề phòng, xử lý các tình huống có thể xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”. Tiến hành rà soát các vụ tranh chấp khiếu kiện, chủ ý các vụ việc phức tạp, kéo dài không để hình thành “điểm nóng” về ANTT. Nắm chắc tình hình dư luận nhân dân trong thời gian trước, trong và sau cuộc BC nhất là ở các địa bàn trọng điểm có tính phức tạp về tuyên truyền đạo trái phép, di cư tự do, nơi có đông đồng bào dân tộc thiếu số sinh sống. Mặt khác, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trong quá trình BC, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Yên Minh đang tích cực triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân; tăng cường tuần tra kiểm soát gắn với tấn công trấn áp tội phạm…

Để cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra an toàn, trong thời gian tới Công an huyện Yên Minh tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và bảo đảm tốt an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng, chống cháy, nổ… Tin tưởng rằng, với sự ra quân đồng loạt của lực lượng Công an huyện, cuộc BC sẽ diễn ra thuận lợi, an toàn.

Bài, ảnh: PHẠM HOAN