Tích cực vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

BHG - Thực hiện tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với các tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), Công an huyện Quang Bình đã có nhiều cách làm hay, dân vận khéo để người dân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT. Không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phát sinh điểm nóng và mất kiểm soát về an ninh, trật tự (ANTT).

Lực lượng công an động viên người có uy tín trong dòng họ Hủng tích cực vận động gia đình, người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Xã Tân Trịnh là địa bàn cửa ngõ của huyện Quang Bình, có các dân tộc: Pà Thẻn, Tày, Dao sinh sống, có thói quen lưu trữ, sử dụng các loại VK, VLN, CCHT, đặc biệt là súng tự chế để săn bắn động vật, bảo vệ mùa màng. Tuy không xảy ra những vụ việc đau lòng, song, mối hiểm họa từ súng tự chế tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, thậm chí đe dọa đến tính mạng con người. Trước thực trạng này, lực lượng công an từ huyện đến xã thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động giao nộp vũ khí và tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT.

Người dân xã Tân Trịnh tự giác giao nộp vũ khí cho công an địa phương.

Thiếu tá Giàng Mí Phủng, Trưởng Công an xã Tân Trịnh, cho biết: “Mặc dù đã có những quy định nghiêm cấm các hành vi chế tạo, sản xuất, sử dụng VK,VLN, CCHT nhưng nhận thức của một số người dân còn hạn chế, chưa chấp hành đúng pháp luật. Hơn nữa, người dân thường cất giấu súng trong rừng, lán trại xa nhà, lợi dụng ban đêm đi săn, gây khó khăn cho việc phát hiện, vận động giao nộp vũ khí. Vì vậy, muốn tuyên truyền được thì chúng tôi phải nắm bắt tập quán, tiếng nói của từng dân tộc, phát huy vai trò của Trưởng thôn, người có uy tín, tổ tự quản an ninh trật tự để họ cùng tham gia vào cuộc. Đối với những trường hợp cá biệt, chúng tôi đến tận nhà làm tư tưởng, phân tích, giải thích, đưa ra dẫn chứng các vụ việc để người dân hiểu rõ tác hại của việc tàng trữ, sử dụng VK,VLN, CCHT. Với cách làm như vậy, trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2021, công an xã đã thu được 54 khẩu súng tự chế và bàn giao lại cho công an huyện”. Ông Hủng Tiến Lâm, Trưởng mô hình dòng họ Hủng tự quản ANTT thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh chia sẻ: “Trong những buổi gặp mặt dòng họ, tôi hay nhắc nhở anh em, con cháu nghiêm túc chấp hành đúng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các gia đình cũng ký cam kết thực hiện đúng quy ước của dòng họ trong việc hiếu, hỷ, đảm bảo ANTT. Những hộ dân còn cất giấu VK,VLN, CCHT do tâm lý ngại không mang lên xã giao nộp, tôi sẽ thu và tự tay cầm đến xã. Có tin báo về vấn đề trên, tôi cung cấp ngay cho công an xã để kịp thời xử lý, giải quyết triệt để ngay từ cơ sở. Đến nay, ngoài dòng họ Hủng, trong thôn hầu như không sử dụng súng tự chế, bà con yên tâm khi lên nương, vào rừng”.

Qua các đợt kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, Công an huyện Quang Bình thu hồi trên 170 khẩu súng tự chế các loại như: Súng kíp, súng hơi và 100 viên đạn quân dụng, 7 kích điện bắt cá. Qua đó, góp phần hạn chế tội phạm dùng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án, giữ gìn ANTT trên địa bàn. Bên cạnh việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng VK,VLN, CCHT, tập trung vào những địa bàn trọng điểm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng mô hình hay, gương người tốt, việc tốt có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác này, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.

