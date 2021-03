Xử phạt 15 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19

BHG - Vừa qua, Công an tỉnh đã có quyết định xử phạt 2 cá nhân có hành vi đăng tải thông tin sai lệch về dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, vào tháng 2.2021, công dân T.P.A, sinh năm 1999, trú tại xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần và công dân P.M.K, sinh năm 2001, trú tại xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì có hành vi đăng tải thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Hành vi trên đã vi phạm vào Điểm a, d, Khoản 1 Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Cán bộ Công an làm việc với người vi phạm đăng thông tin sai sự thật.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã phối hợp với Công an các huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần tổ chức xác minh, thu thập, củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm của 2 công dân trên và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 15 triệu đồng. Các công dân trên đã nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình, nghiêm túc chấp hành Quyết định xử phạt và cam kết không tái phạm.

Tuấn Nguyễn (Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh)