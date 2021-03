Đội QLTT số 1 tạm giữ hơn 400kg hàng hóa không có hóa đơn chứng từ

BHG - Chiều 29.3, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 thuộc Cục QLTT tỉnh Hà Giang phối hợp cùng Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) trật tự Công an Tp. Hà Giang phát hiện, tạm giữ hơn 400kg hàng hóa bao gồm hạt óc chó, ngô chiên tẩm bột không có hóa đơn chứng từ.

Đội QLTT số 1 kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Trước đó, tại Km4 đường Hà Giang – Tuyên Quang, thuộc thôn Cầu Mè, xã Phương Thiện (Tp. Hà Giang), Đội QLTT số 1 và Đội CSGT trật tự Công an Tp. Hà Giang phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 23H-001.10 do lái xe Hà Văn Nam, sinh năm 1992, trú tại tổ 1, thị trấn Đồng Văn (Đồng Văn) điều khiển có dấu hiệu vận chuyển hàng nhập lậu. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 230kg ngô chiên tẩm bột và 210kg hạt óc chó do Trung Quốc sản xuất, tổng trọng lượng là 440kg.

Các mặt hàng không có hóa đơn chứng từ

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Hà Văn Nam không xuất trình được giấy tờ của số hàng hóa trên. Đội QLTT số 1 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa, tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

Tin, ảnh: Minh Châu