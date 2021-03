Đảm bảo an toàn giao thông cho thanh thiếu niên, ngăn chặn tai nạn giao thông với xe chở khách

BHG - Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh đã có công văn chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, Sở GD&ĐT, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải… về việc đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh các cấp khi tham gia giao thông và thực hiện các giải pháp ngăn chặn tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đối với xe khách trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành chức năng; các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự ATGT liên quan đến mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện cho thanh, thiếu niên và học sinh; cảnh báo các nguy cơ là nguyên nhân gây tai nạn giao thông để lái xe chủ động phòng ngừa tai nạn.

Nhà trường và cha mẹ học sinh cần phối hợp trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh tham gia giao thông an toàn, đúng quy định.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phối hợp với cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông; đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe; tuyên truyền, hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn với xe máy điện, xe đạp điện, xe đạp. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông yêu cầu cha mẹ học sinh ký và thực hiện cam kết với nhà trường về việc đảm bảo ATGT cho con, em mình.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đẩy mạnh cuộc vận động “Học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông”; thực hiện “Đã uống rượu bia thì không lái xe”; tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động giúp thanh, thiếu niên hoàn thiện các kỹ năng tham gia giao thông an toàn…

Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm vi phạm trật tự ATGT của người tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện, trong đó chú trọng vào đối tượng thanh, thiếu niên. Tập trung xử lý trách nhiệm của cá nhân giao xe mô tô, xe gắn máy cho trẻ em điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe phù hợp; cung cấp thông tin về học sinh vi phạm quy định pháp luật về ATGT cho các cơ sở giáo dục để phối hợp xử lý. Bên cạnh đó, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi lái xe, vi phạm về tốc độ, chở quá tải trọng, quá số người quy định,…

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với các doanh nghiệp vận tải, xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tổ chức khám và cấp giấy khám sức khỏe cho lái xe dưới sự chủ trì của cơ quan y tế và sự giám sát của các cơ quan liên ngành tại địa phương.

Minh Châu