BHG - “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”. Khắc sâu lời Bác, Công an xã (CAX) Pải Lủng, huyện Mèo Vạc không chỉ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự mà còn tích cực tham gia công tác đảm bảo an sinh xã hội, chung tay xây dựng Nông thôn mới, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ công an “Vì nhân dân phục vụ”.

Từ sự kết nối của Công an xã Pải Lủng, tuyến đường dài hơn 300 m tại thôn Sả Lủng được làm mới.

Đầu năm 2020, xã Pải Lủng được bố trí 5 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã. Đại úy Nguyễn Hồng Quân, Trưởng CAX Pải Lủng chia sẻ: Do mới được điều động về địa bàn nên thời gian đầu, chúng tôi phải đối diện với không ít khó khăn do địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, địa hình hiểm trở, bất đồng ngôn ngữ với người dân, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một bộ phận người dân nhàn rỗi, dễ phát sinh vấn đề phức tạp về trật tự, an toàn xã hội…

Tuy nhiên, khắc phục những khó khăn, chúng tôi nhanh chóng làm quen, nắm bắt địa bàn. Đồng thời tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân; tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn; lắp đặt camera giám sát tại một số điểm phức tạp, dễ phát sinh vi phạm pháp luật; củng cố, kiện toàn 11 mô hình Tổ tự quản về an ninh, trật tự tại 11 thôn. Với việc triển khai đồng loạt các giải pháp trên, thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định, không phát sinh vấn đề phức tạp…

Tuyên truyền pháp luật cho người dân thôn Thào Lủng.

Ông Mua Mí Lình, Bí thư Chi bộ thôn Thào Lủng cho biết: Trước đây, người dân trong thôn còn chủ quan trong việc bảo vệ tài sản của mình, nhất là hay để xe máy ở ngoài đường, nương qua đêm; do đó, vô tình tạo cơ hội cho kẻ xấu trộm cắp tài sản. Song, nhờ có các anh CAX thường xuyên nhắc nhở, cảnh báo nên người dân trong thôn dần thay đổi được thói quen này. Không những thế, CAX còn thường xuyên đến dự các hội nghị của thôn để tuyên truyền pháp luật cho người dân; nhờ vậy, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rét, nhiều hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan từng bước được xóa bỏ. Còn chị Vàng Thị Lo, thôn Mã Pì Lèng, cho biết: Tôi thường xuyên ngồi bán hàng ở điểm dừng chân Mã Pì Lèng; thời điểm đông khách du lịch, khu vực này thường xuyên bị tắc đường cục bộ, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, CAX luôn có mặt kịp thời để phối hợp điều tiết, phân luồng giao thông. Qua đó, tạo được ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Cùng với thực hiện tốt công tác chuyên môn, CAX Pải Lủng còn tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn xã. Trong gần 1 năm qua, CAX kêu gọi, kết nối được 17 đoàn từ thiện đến tặng quà cho các hộ nghèo của xã với tổng giá trị trên 1,4 tỷ đồng. Đặc biệt, thông qua sự kết nối của CAX, Nhóm từ thiện Hà Giang đã quyết định hỗ trợ đầu tư giúp thôn Sả Lủng hoàn thành được tuyến đường bê tông dài hơn 300 m; giúp hộ ông Vừ Thà Dính xóa được căn nhà tạm. Ông Dính chia sẻ: Năm mới, chúng tôi vừa có đường bê tông mới, gia đình tôi có nhà mới, đây sẽ là nguồn động viên lớn để chúng tôi yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Chủ tịch UBND xã Pải Lủng, Lý Văn Đông nhận xét: Thời gian qua, lực lượng CAX luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; từ đó, trở thành chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền xã; được nhân dân quý mến, tin yêu.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ