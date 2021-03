Công an huyện Đồng Văn bắt đối tượng trộm cắp trên 200 triệu đồng

BHG - Theo thông tin của Công an huyện Đồng Văn cung cấp, hiện nay đơn vị đã cơ bản điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản với số tiền lớn xảy ra trên địa bàn ngày 10.3.

Đối tượng Lệnh Thế Thành và tang vật vụ án.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 10.3, Công an huyện Đồng Văn tiếp nhận đơn trình báo của anh Lầu Xìa Páo, trú tại xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn trong lúc đi làm nương đã bị kẻ gian phá két sắt trong nhà, lấy trộm nhiều triệu Việt Nam đồng và 54.200 Nhân dân tệ (khoảng trên 192 triệu Việt Nam đồng).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đồng Văn khẩn trương điều tra truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 11.3 đã làm rõ Lệnh Thế Thành (31 tuổi), trú tại thôn Bảo An, thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ là đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Trước chứng cứ của cơ quan Công an, đối tượng Lệnh Thế Thành thừa nhận lợi dụng thời điểm người dân đi làm nương đã đột nhập, dùng búa phá két sắt lấy tiền. Khám xét chỗ ở của Lệnh Thế Thành, Cơ quan Công an thu giữ 54.200 Nhân dân tệ và 30 triệu đồng tiền Việt Nam. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Nguyễn Lân (Công an tỉnh)