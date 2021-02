Triển khai phương án truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản

BHG - Xã Na Khê, huyện Yên Minh có 10 thôn, bản với 878 hộ, 10 dân tộc anh em cùng sinh sống. Xã có 5,2 km đường biên giới, nhân dân phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào nghề nông. Liên quan đến tình hình an ninh, trật tự (ANTT) những năm qua, trên địa bàn thường xuyên xảy ra các hành vi trộm cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc…

Công an xã Na Khê hướng dẫn các Tổ tự quản về ANTT triển khai phương án truy bắt đối tượng vi phạm pháp luật.

Trước tình hình trên, để đảm bảo ANTT trên địa bàn, Ban Công an xã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an huyện tổ chức thành lập các mô hình tự quản về ANTT trong tất cả các thôn bản. Thành viên là Trưởng thôn, công an viên, dân quân và những người có uy tín hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của công an xã. Hàng tháng, lực lượng công an cập nhật tình hình liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm, dự báo tình hình hoạt động của tội phạm cũng như xây dựng các phương án, kế hoạch trên sơ đồ cho các thành viên Tổ tự quản về ANTT của các thôn.

Để đảm bảo thuần thục các động tác cũng như an toàn cho các thành viên, định kỳ hàng tháng, Tổ tự quản thôn Lùng Búng, xã Na Khê tổ chức diễn tập việc truy bắt đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản. Tình huống giả định là kẻ xấu lợi dụng sơ hở của người dân vắng nhà đã lẻn vào thực hiện hành vi trộm cắp. Với tinh thần cảnh giác cao, nhận được tin có người lạ mặt vào thôn, các thành viên Tổ tự quản về ANTT liên lạc với nhau, bàn phương án truy bắt đối tượng. Đợi khi kẻ trộm thực hiện hành vi phạm tội, với tín hiệu riêng đã được quy ước, từ khắp các ngả đường, Tổ tự quản đã mai phục cùng với quần chúng nhân dân bắt gọn đối tượng trộm cắp tài sản. Do đã nắm vững các tình huống, các biện pháp, buổi diễn tập diễn ra an toàn, đạt kết quả như kịch bản, đảm bảo an toàn cho lực lượng.

Trên thực tế, việc xây dựng phương án và luyện tập như vậy rất phù hợp với tình hình trên địa bàn, bởi xuất phát từ thực tiễn: Nơi sản xuất ở xa, mỗi khi vào nông vụ, tại các thôn bản đều vắng người, kẻ phạm tội rất dễ thực hiện. Hơn nữa, là địa bàn biên giới, sau khi thực hiện các hành vi trộm cắp, bọn tội phạm thường tẩu tán rất nhanh, khó cho công tác điều tra, truy bắt, thu hồi lại tài sản. Từ khi thành lập các mô hình tự quản ở mỗi thôn, qua công tác tuyên truyền, vận động, ý thức trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của mỗi người dân đều được nâng lên, bà con nêu cao tinh thần cảnh giác, giữ gìn sự đoàn kết trong cuộc sống. Mỗi khi vào mùa vụ, trong thôn bản lại cắt cử người nắm tình hình, duy trì sự liên lạc khép kín giữa các thành viên, điều đó đã góp phần đáng kể trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Mỗi người dân đều nâng cao ý thức, tự phòng ngừa, tự bảo vệ, tự quản là một trong những biện pháp hiệu quả nhất trong công tác đảm bảo ANTT. Khi người dân đồng lòng, đồng sức, mọi phong trào hành động sẽ thành công. Với địa bàn biên giới, phức tạp như xã Na Khê, những biện pháp đó đã phát huy hiệu quản, người dân chung sức đồng lòng đẩy lùi cái ác, vi phạm pháp luật, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới.

Bài, ảnh: KỲ LONG