Công an huyện Vị Xuyên liên tiếp triệt phá nhiều vụ đánh bạc

BHG - Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, từ 29.1 - 2.2, Công an huyện Vị Xuyên đã liên tiếp bắt giữ nhiều vụ đánh bạc trên địa bàn.

4 đối tượng đánh bạc lúc 2h ngày 2.2 tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy bị bắt giữ.

Theo đó, vào khoảng 4 giờ ngày 29.1, tại thôn Lùng Bẻ, xã Kim Linh, Công an xã Kim Linh phát hiện, bắt quả tang một nhóm người đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy. Công an xã bắt giữ được 1 đối tượng là Nguyễn Văn Lược, sinh năm 1990, trú tại thôn Lùng Bẻ, xã Kim Linh. Tang vật tạm giữ gồm 460.000đ, 1 bộ bát đĩa sứ, 4 quân vị, 5 quân bài tú lơ khơ.

Tiếp đó ngày 30.1, tại xã Thanh Thủy, Công an huyện phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề gồm: Trần Thị Bích Ngọc, sinh năm 1964, trú tại tổ 4, phường Ngọc Hà, TP. Hà Giang là người bán số lô, số đề; Nùng Xuân Cheng, sinh năm 1976, trú tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy là người mua số lô, số đề. Số tiền các đối tượng sử dụng để mua, bán số lô, số đề gần 40 triệu đồng. Công an huyện đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng trên.

Tiếp đó, tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, Đồn Công an Thanh Thủy phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi tiến lên, gồm: Nguyễn Hữu Đức, sinh năm 1983, trú tại xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Phan Văn Chiến, sinh năm 1991; Nguyễn Hoa Lợi, sinh năm 1987 cùng trú tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; Võ Khắc Sơn, sinh năm 1980, trú tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tang vật thu giữ 3.450.000 đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ.

Vào khoảng 2 giờ ngày 2.2, tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, Công an huyện Vị Xuyên phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bài tú lơ khơ, gồm: Huỳnh Văn Tú, sinh năm 1991; Lê Công Hậu, sinh năm 1995; Nguyễn Bá Trãi, sinh năm 1994; Nguyễn Văn Thường, sinh năm 1980, tất cả cùng trú tại tại xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Tang vật tạm giữ là 13.800.000đ và 1 bộ bài tú lơ khơ.

Các vụ việc trên hiện đang được Công an huyện Vị Xuyên tiếp tục xác minh, điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Tuấn Sơn (Công an huyện Vị Xuyên)