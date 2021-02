798 xe kinh doanh vận tải được cấp, đổi màu biển số

BHG - Theo Thông tư số 58 của Bộ Công an, từ 1.8.2020 - 31.12.2021, xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải (KDVT) bắt buộc phải chuyển sang biển số màu vàng. Thông tư này nhằm tạo ra sự thống nhất, nâng cao hiệu quả quản lý các phương tiện KDVT; xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, tránh thất thu thuế Nhà nước.

Phương tiện kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi trên địa bàn T.p Hà Giang thực hiện chuyển đổi màu biển số.

Sau 6 tháng triển khai từ 1.8.2020 đến nay, toàn tỉnh mới có 798 phương tiện thực hiện cấp, chuyển đổi biển số từ nền trắng sang nền vàng. Trong đó, có 500 phương tiện đổi từ nền màu trắng sang vàng và 298 phương tiện thực hiện đăng ký mới và được cấp biển màu vàng. Tuy nhiên, theo thống kê, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đang quản lý 7.731 phương tiện KDVT hành khách và hàng hóa cần được đổi biển số từ nền trắng sang nền vàng. So sánh tổng số ước tính cần thực hiện thì số phương tiện đã chuyển đổi còn khá khiêm tốn. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhu cầu KDVT, vận chuyển hàng hóa dịp cuối năng tăng cao nên các chủ phương tiện chưa tham gia thực hiện.

Đổi màu biển kiểm soát phương tiện hoạt động KDVT là việc làm quyết liệt nhằm lập trật tự, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, ngăn chặn phương tiện hoạt động “chui”. Do vậy, thời gian tới, các cơ quan chức năng cần tiếp tục tuyên truyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ xe thực hiện đổi biển số. Cùng với đó, nhắc nhở sau ngày 31.12.2021, nếu phương tiện KDVT nào chưa thực hiện việc đổi biển sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN