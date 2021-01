Công an huyện Đồng Văn đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết

BHG - Để giữ vững an, ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Công an huyện Đồng Văn đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở.

Công an huyện tuyên truyền cho người dân về tác hại khi sử dụng các chất cấm.

Thời điểm cuối năm, các hoạt động mua, bán, vận chuyển hàng hóa phục vụ Tết diễn ra sôi động. Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp như: Ma túy, trộm cắp tài sản, đánh bạc… Để bảo vệ ANTT trên địa bàn, Công an huyện đã tập trung tấn công trấn áp các loại tội phạm; tăng cường lực lượng bám nắm địa bàn và tham mưu giúp các xã, thị trấn củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến ANTT. Đồng Văn là huyện có địa bàn rộng, địa hình chủ yếu là núi đá, giao thông đi lại khó khăn, đường biên giới giáp ranh với Trung Quốc dài trên 54 km, nhiều đường mòn, lối mở nên tình hình ANTT luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Nhiều đối tượng ở các tỉnh khu vực miền Bắc đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin bà con, thuê vận chuyển pháo qua biên giới về miền xuôi tiêu thụ. Công an huyện thường xuyên phối hợp với các lực lượng như: Biên phòng, Quản lý thị trường, Hải quan để phòng, chống hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả; kiểm tra, bám nắm địa bàn, đảm bảo về giao thông, quản lý về cư trú, vật liệu nổ. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an huyện tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Để ngăn chặn tình trạng sử dụng pháo trong dịp Tết, Công an huyện thường xuyên rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, mua, bán, tàng trữ, vận chuyển sử dụng pháo, thuốc pháo, đèn trời; trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Theo dõi, quản lý các đối tượng hình sự, đối tượng thường xuyên tụ tập gây rối mất an ninh, trật tự. Ngoài ra, chủ động phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu móc nối, xâm nhập vào địa bàn hoạt động của các thế lực thù địch; rà soát, dứt điểm các tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn để không hình thành các điểm nóng về ANTT; tăng cường công tác phòng ngừa, trấn áp quyết liệt với các loại tội phạm. Tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh, những di, biến động về nhân khẩu, hộ khẩu đặc biệt quản lý khách trọ tại các nhà nghỉ, khách sạn, homestay trên địa bàn. Trong thời gian tới, luôn chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, thường xuyên tổ chức tuần tra đêm, vừa kiểm tra vi phạm, vừa kiểm tra hành chính những người có biểu hiện nghi vấn; tuyên truyền người dân khi tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành luật, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Thời điểm giáp Tết, lưu lượng người tham gia giao thông gia tăng, số người sử dụng rượu, bia nhiều nên nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông tăng cao. Mở các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các lỗi vi phạm như: Chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông… Nhằm nâng cao ý thức tự cảnh giác của nhân dân, lực lượng an ninh cơ sở đã tổ chức ký cam kết với các hộ dân, cơ quan, đơn vị thực hiện việc “Tự quản, tự phòng” và thực hiện “Ba an toàn” về ANTT. Từ tháng 12.2020 đến nay đã bắt được 3 vụ, thu được 555 kg pháo nổ; bắt 159 vụ vi phạm giao thông, 15 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; ngoài ra còn nhiều trường hợp nhắc nhở.

Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ.

Thượng tá Đào Tuấn Hùng, Trưởng Công an huyện cho biết: Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát cắm chốt giữ gìn ANTT ở các tuyến, địa bàn trọng điểm, các tuyến giao thông quan trọng trong đêm giao thừa và những ngày Tết Nguyên đán. Thu thập thông tin nắm tình hình công dân sang Trung Quốc nay trở về địa phương ăn Tết để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Tăng cường lực lượng, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ để quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm, tổ chức ứng trực 24/24 giờ, thành lập nhiều ca, kíp, tổ chức tuần tra, xử lý kịp thời các vụ việc đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách đón Tết, vui Xuân.

Bài, ảnh: Đức Ninh