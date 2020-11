Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở

BHG - Thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã (CAX), thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy tại 100% các xã; thành lập chi bộ CAX. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phương và tình hình thực tiễn, các chi bộ đã xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện, tham mưu cho Đảng ủy xã về công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an xã Tả Lủng (Đồng Văn) phối hợp với người có uy tín tuyên truyền người dân thực hiện pháp luật.

Có thể nói, sau khi lực lượng Công an chính quy được tăng cường về địa phương đã mang lại những hiệu quả rõ nét trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở. Lực lượng Công an chính quy đã làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu giải quyết tốt các vấn đề về ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các vụ việc phát sinh được giải quyết kịp thời, hiệu quả. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật được triển khai quyết liệt. Hiện, tất cả các xã đã hoàn thành việc bố trí CAX chính quy về làm Trưởng, Phó CAX; tiến hành điều động ít nhất 3 đồng chí về cơ sở và thành lập chi bộ CAX tại địa phương. Với những cố gắng, nỗ lực trong công tác đảm bảo ANTT, các đồng chí Trưởng CAX đã được giới thiệu tham gia cấp ủy. Đây là điều kiện thuận lợi để lực lượng CAX chính quy phát huy vai trò nòng cốt, cùng chính quyền, nhân dân địa phương xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội.

Tả Lủng là xã nội địa của huyện Đồng Văn. Những năm qua, tình hình trật tự tại địa phương khá ổn định; tuy nhiên, nhiều vấn đề như tranh chấp đất đai, xích mích cá nhân vẫn thường phát sinh trong khu dân cư. Từ khi lực lượng Công an chính quy được điều động về đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm những thắc mắc, xích mích nhỏ, kịp thời tháo gỡ giúp bà con. Trung tá Vừ Minh Sính, Bí thư Chi bộ, Trưởng CAX Tả Lủng, cho biết: Ngay sau có quyết định thành lập, Chi bộ Công an Tả Lủng đã bắt tay vào triển khai thực hiện nhiệm vụ. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian qua, Chi bộ đã thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đặc biệt trong lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương. Kịp thời tham mưu cho Đảng ủy xã xử lý những vấn đề nóng, phức tạp. Trong thời gian tới, Chi bộ đặt ra mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện các nghị quyết của cấp ủy về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; đảng viên trong chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; đóng góp vào việc xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

Đồng chí Hầu Thị Máy, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tả Lủng, cho biết: Tháng 3.2020, Chi bộ CAX Tả Lủng được thành lập với 3 đồng chí đều là Công an chính quy. Sau khi được thành lập, Chi bộ đã thể hiện tốt vai trò, vị thế của lực lượng Công an chính quy. Bước đầu khẳng định được vai trò của lực lượng CAX trong công tác tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo giữ vững trật tự, an ninh tại địa phương. Đặc biệt, trong thời điểm xảy ra dịch bệnh Covid-19, Chi bộ đã tham mưu cho Đảng ủy ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; huy động các lực lượng tham gia công tác kiểm tra tại các thôn, xóm hiệu quả; góp phần tích cực đảm bảo an toàn cho người dân trong xã và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Tại một số xã biên giới như Má Lé, Lũng Cú,… Chi bộ CAX được thành lập đã phát huy được vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; phối hợp cùng lực lượng biên phòng giữ vững đường biên, mốc giới, đảm bảo cuộc sống ổn định, bình yên cho người dân. Thiếu tá Thào Minh Hồng, Phó Trưởng Công an huyện Đồng Văn, cho biết: Việc thành lập Chi bộ CAX là điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an chính quy tham mưu với Đảng ủy, UBND xã triển khai có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, duy trì hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm ANTT. Là cánh tay phải đắc lực cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời là cánh tay nối dài của lực lượng Công an, đảm bảo giữ vững bình yên, để người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Bài, ảnh: MY LY