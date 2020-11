Đồng Văn đảm bảo an ninh, trật tự mùa lễ hội

BHG - Với vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT), lực lượng Công an huyện Đồng Văn và cơ sở đã tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người vùng Cao nguyên đá.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện) theo dõi giao thông qua camera giám sát.

Ngay từ đầu tháng 9, Công an huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp như: Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc tổ chức và tham gia hoạt động lễ hội; triển khai các phương án phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, phát tờ rơi hướng dẫn khách du lịch thực hiện đúng Luật Giao thông đường bộ... Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động vui chơi, giải trí, các điểm kinh doanh, buôn bán, sắp xếp trật tự nơi trông giữ ô tô, xe máy. Công tác phòng cháy, chữa cháy tại các nhà hàng, khách sạn, các điểm tập trung đông người được kiểm tra thường xuyên... Tại các xã trọng điểm thu hút khách du lịch như: Sà Phìn, Lũng Cú, thị trấn Đồng Văn, lực lượng công an đã phối hợp với chính quyền, Ban quản lý các khu di tích đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm.

Cùng với công tác đảm bảo ANTT, trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông gia tăng đột biến, do đó, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện đã tăng cường lực lượng, bố trí các tổ, chốt tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT và làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, hướng dẫn giao thông. Thiếu tá Nguyễn Hải Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông cho biết: Tại các điểm chốt chính có đông người qua lại, các điểm di tích như: Dinh thự nhà Vương, Cột cờ Quốc gia Lũng Cú; Phố cổ Đồng Văn... chúng tôi bố trí lực lượng trực 24/24 giờ; đặc biệt là ngày cuối tuần, thời điểm lượng khách du lịch đông nhất. Các đội trực đồng thời giúp phân luồng giao thông, giúp đỡ khách du lịch và hạn chế tối đa hoạt động của các đối tượng xấu.

Với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, sự chung tay đảm bảo ANTT, an toàn của người dân và du khách đến với Đồng Văn luôn được đảm bảo. Chị Nguyễn Thu Hương, du khách đến từ Cần Thơ chia sẻ: Đây là lần thứ 2 tôi trở lại Đồng Văn sau gần 5 năm. Đồng Văn luôn là điểm đến thân thiện, người dân gần gũi, chất phác; tại các điểm du lịch không có tình trạng “chặt chém”, an ninh đảm bảo.

Thượng tá Đào Tuấn Hùng, Trưởng Công an huyện Đồng Văn, cho biết: Bảo đảm ANTT là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, trọng tâm của đơn vị; căn cứ vào kế hoạch của tỉnh, huyện, Công an huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện cao điểm ngay từ đầu tháng 9. Đặc biệt, đầu tháng 10, Công an huyện đã lắp đặt camera giao thông và camera giám sát tại 17 điểm, là các điểm nóng, phức tạp về ANTT tại thị trấn Đồng Văn đã giúp nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trên địa bàn.

Bài, ảnh: MY LY