Công an tỉnh tiếp nhận 45 công dân do Trung Quốc trao trả

BHG - Ngày 17.11, tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tiếp nhận 45 công dân Việt Nam do Công an châu Văn Sơn, Trung Quốc trao trả.

Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng tiếp nhận công dân.

Qua xác minh, 45 công dân trên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Điên Biên, Bắc Giang, Đắk Nông… Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng kiểm dịch tại cửa khẩu đã tiến hành các bước sát khuẩn, kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, lấy lời khai thông tin cá nhân và đưa các công dân về Trạm y tế xã Thanh Thủy để cách ly theo quy định.

Diệu Loan