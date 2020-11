Bắt quả tang đối tượng vận chuyển pháo trái phép

BHG - Công an huyện Bắc Quang vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng để phục vụ công tác điều tra về hành vi vận chuyển, tàng trữ hàng cấm.

Hai đối tượng Nguyễn Bảo Trung và Đỗ Ngọc Tới cùng tang vật.

Trước đó, vào hồi 19 giờ 35 phút ngày 14.11, tại thôn Khuổi Niếng, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, Công an huyện Bắc Quang phát hiện người điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 23H5 - 3338 trên xe chở 2 thùng giấy có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra xác định đối tượng là Nguyễn Bảo Trung, sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Tân Long, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang đang vận chuyển 24 hộp giàn pháo hoa do nước ngoài sản xuất, với khối lượng 38,7 kg. Qua đấu tranh được biết số pháo trên Trung mua của Đỗ Ngọc Tới, sinh năm 1997, trú tại thôn Kè Nhạn, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang. Công an huyện đã lập biên bản bắt người phạm tội đối với Nguyễn Bảo Trung và tạm giữ hình sự cả hai đối tượng.

Trung Thực - Hoàng Dự