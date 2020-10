Tăng cường các giải pháp quản lý thị trường ở Hoàng Su Phì và Xín Mần

BHG - Nhằm kiểm soát các mặt hàng tiêu dùng trên thị trường và bình ổn giá các mặt hàng những tháng cuối năm, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 đã, đang tích cực triển khai các giải pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thương mại, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

Đội quản lý thị trường số 5 phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Xín Mần kiểm tra cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Đội trưởng Đội QLTT số 5 cho biết: Đội được giao nhiệm vụ quản lý 2 huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần. Tình hình gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thời gian qua diễn ra nhỏ lẻ, số lượng và tính chất vụ việc không lớn. Trong 9 tháng đầu năm, Đội tiến hành kiểm tra gần 104 vụ, xử lý 97 vụ vi phạm, với 107 hành vi vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 200 triệu đồng, chủ yếu các vi phạm về hàng nhập lậu, hàng giả, an toàn vệ sinh thực phẩm, chống dịch, vi phạm trong lĩnh vực giá, đầu cơ găm hàng... Công tác kiểm tra các mặt hàng trọng điểm được lực lượng QLTT thực hiện thường xuyên; kiểm tra 19 cơ sở liên quan đến vật tư nông nghiệp, xử phạt 7 cơ sở, thu nộp ngân sách gần 8 triệu đồng về hành vi không niêm yết hàng hóa dịch vụ, xếp đặt chung để lẫn phân bón với lương thực, thực phẩm. Xử phạt 4 cơ sở vi phạm trưng bày sai quy định đối với việc kinh doanh mặt hàng thuốc lá… Bên cạnh đó, phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện kiểm tra trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”; xử phạt hơn 20 triệu đồng các đối tượng liên quan đến vận chuyển lợn không có giấy chứng nhận kiểm dịch ra khỏi địa bàn tại các chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại xã Nậm Dịch (Hoàng Su Phì) và xã Nàn Ma (Xín Mần).

Ðể ổn định thị trường, ổn định sản xuất, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng trong những tháng cuối năm, Đội QLTT số 5 đã xây dựng kế hoạch và chủ động triển khai các giải pháp, tăng cường kiểm tra hàng hóa tại các chợ phiên, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh. Qua đó, nắm bắt diễn biến giá cả, cung cầu thị trường, tập trung vào các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người tiêu dùng nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, dịch vụ. Đồng thời, thông qua các cuộc kiểm tra, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng; tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát động vật phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại cửa ngõ các huyện được giao quản lý. Đảm bảo thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa, giá, vận chuyển kinh doanh gia súc gia cầm không có chứng nhận kiểm dịch.

Đội trưởng Đội QLTT số 5, Nguyễn Đức Tuấn cho biết thêm: Thông thường những tháng cuối năm, lượng hàng hóa có xu hướng tăng, nhiều cơ sở tăng cường sản xuất và tung ra thị trường đa dạng các loại hàng hóa, vì vậy, Đội tiếp tục triển khai các biện pháp trong công tác, nhiệm vụ được giao. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

