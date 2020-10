Công an phường Nguyễn Trãi làm rõ 4 đối tượng trộm cắp tài sản

BHG - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 23.10, Công an phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang) đã làm rõ 4 đối tượng trộm cắp tài sản, truy thu toàn bộ tài sản bị trộm cắp, hoàn thiện hồ sơ chuyển Công an thành phố Hà Giang giải quyết theo thẩm quyền.

Cán bộ Công an phường Nguyễn Trãi lấy lời khai đối tượng trộm cắp tài sản

Trước đó, ngày 22.10, Công an phường Nguyễn Trãi nhận được tin báo của công dân về việc mất tài sản. Cụ thể, tại khu nhà ở, sinh hoạt của cán bộ, công nhân thuộc Công ty TNHH một thành viên D&A – đơn vị thi công Dự án mở rộng, nâng cấp Quảng trường 26.3 (đang ở nhờ Nhà khách UBND tỉnh, thuộc tổ 8) bị mất trộm: 3 bình nóng lạnh hiệu Rossi kèm vòi tắm hoa sen, 4 quạt treo tường hiệu Vinawind (điện cơ Thống Nhất). Qua khoanh vùng đối tượng, khám phá vụ án, Công an phường Nguyễn Trãi đã làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản, gồm: Trịnh Văn An (sinh năm 2002), Trịnh Văn Tiến (sinh năm 1975), Hoàng Thị Ánh (sinh năm 1974) có hộ khẩu thường trú tại xã Liên Mạc (Mê Linh – Hà Nội) và Hoàng Văn Quang (sinh năm 1994) trú tại huyện Văn Chấn (Yên Bái). Sau khi trộm cắp tài sản, nhóm đối tượng đã đem tài sản cất giấu tại nhà người quen ở xã Đạo Đức (Vị Xuyên).

Toàn bộ tài sản bị trộm cắp được Công an phường Nguyễn Trãi truy thu để xử lý theo quy định

Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay, Công an phường Nguyễn Trãi đã điều tra, làm rõ 12 vụ án liên quan đến cướp tài sản, trộm cắp tài sản. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Tin, ảnh: Phương Thùy