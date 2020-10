"Con mắt" thần kỳ giám sát an ninh, trật tự ở phường Nguyễn Trãi

BHG - Với nhiều lợi ích kép, camera giám sát 24/24 giờ, lắp đặt tại tất cả tổ dân phố trên địa bàn phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang) được ví như “con mắt” thần kỳ giám sát an ninh, trật tự (ANTT). Cách làm sáng tạo này của phường Nguyễn Trãi cũng chính là một trong những giải pháp quan trọng, thúc đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới.

Các điểm camera được kết nối không dây tới hệ thống đầu thu và hiển thị trên màn hình led tại trụ sở Công an phường.

Phường Nguyễn Trãi có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng; vừa là địa bàn “cửa ngõ”, vừa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố; thường xuyên diễn ra các hoạt động, kỳ cuộc, sự kiện lớn của tỉnh. Đồng thời, là nơi hội tụ các dòng dịch chuyển dân cư vào đô thị, khiến dân số tăng nhanh cả về thường trú và tạm trú. Hiện, toàn phường có trên 3,6 nghìn hộ dân với 18 dân tộc, sinh sống tại 18 tổ dân phố. Đây cũng là địa chỉ đóng chân của 78 cơ quan, sở, ban, ngành; 82 doanh nghiệp và 8 trường học. Do vậy, yêu cầu đảm bảo ANTT luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương coi trọng, nhằm tạo môi trường an toàn, lành mạnh thúc đẩy KT-XH phát triển.

Tháng 8.2019, nghị quyết chuyên đề thực hiện mô hình “Camera giám sát ANTT” tại các tổ dân phố, theo phương châm xã hội hóa của Đảng ủy phường Nguyễn Trãi ra đời; đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc xây dựng chiến lược đảm bảo ANTT một cách bài bản và khoa học. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Trãi – Tống Đức Tiến, chia sẻ: Ban đầu, mô hình “Camera giám sát ANTT” được triển khai thí điểm tại tổ dân phố 7, 8 với 14 camera, kết nối có dây tới đầu thu và đặt ở nhà dân. Qua rút kinh nghiệm, đánh giá để triển khai nhân rộng, Thường trực Đảng ủy phường nhận thấy việc triển khai lắp đặt có một số hạn chế. Đó là lực lượng Công an phường không thể trực tiếp quan sát đồng loạt các hệ thống này cùng một lúc. Khi có vụ việc xảy ra, không thể trích xuất dữ liệu kịp thời mà phải phụ thuộc vào hộ dân - nơi để đầu thu dữ liệu. Khắc phục hạn chế trên, Thường trực Đảng ủy phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Chi nhánh Kỹ thuật Viettel Hà Giang – Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettet để nhân rộng mô hình “Camera giám sát ANTT”, theo giải pháp kết nối không dây, sử dụng công nghệ kết nối thiết bị từ xa qua hệ thống tên miền và quản lý hệ thống tập trung tại trụ sở Công an phường. Sau hơn 1 năm thực hiện nghị quyết, đến nay, 100% các tuyến đường trên địa bàn phường Nguyễn Trãi có camera giám sát, gồm 200 camera với độ quan sát phủ kín 92% địa bàn phường. Trong đó, 186 điểm camera được kết nối không dây tới hệ thống 3 đầu thu và hiển thị trên 3 màn hình led tại trụ sở Công an phường. Không những vậy, mỗi người dân trên địa bàn phường đều có thể truy cập, xem hình ảnh trực tiếp trên điện thoại thông minh những mắt camera trong tổ dân phố của mình để quan sát, theo dõi tình hình ANTT tại nơi cư trú. Qua đó, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường hoặc các hành vi nghi vấn hoạt động tội phạm để báo lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn và xử lý.

Công an phường hướng dẫn người dân truy cập ứng dụng camera giám sát trên điện thoại thông minh.

Hình ảnh, video trích xuất từ camera ghi lại quá trình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật của tội phạm có giá trị buộc tội rất cao. Do đó, hỗ trợ, phục vụ đắc lực cho công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm cũng như bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Trung tá Mai Đức Hội, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Trãi cho biết: Thông qua hình ảnh trích xuất từ camera giúp đơn vị điều tra làm sáng tỏ hàng chục vụ việc điển hình liên quan đến ANTT, như: Làm rõ đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt xe máy SH, trộm cắp tài sản (vàng) và đối tượng trộm 40 triệu đồng của ông Lê Hữu Lam ở tổ 14; phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại tổ 11; làm rõ 1 vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường 20/8, thuộc địa bàn tổ 3… Ngoài ra, hệ thống camera giám sát ANTT còn giúp lực lượng công an các cấp có bằng chứng xác thực giải quyết hàng trăm vụ việc liên quan đến ANTT, trật tự an toàn giao thông, như: Tai nạn giao thông, xác minh làm rõ chủ phương tiện giao thông bỏ trốn, vi phạm hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị. Đồng thời, giúp nhiều hộ dân bảo vệ lợi ích chính đáng, như: Tìm trẻ em, người cao tuổi đi lạc đường tại tổ 1, tổ 16 hoặc quản lý chó nuôi (chó cắn trẻ em) tại tổ 5 …

Bà Nguyễn Thị Lới, Tổ phó Tổ dân phố 2 chia sẻ: “Việc lắp camera giám sát ANTT đã đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong việc góp phần bảo vệ tài sản, lợi ích chính đáng của mình. Có tác dụng rất lớn trong việc phòng ngừa, răn đe tội phạm”, theo tổng hợp của Công an phường Nguyễn Trãi, từ khi triển khai mô hình “Camera giám sát ANTT”, các vụ việc gây mất ANTT giảm sâu (trên 50%) so với thời điểm chưa triển khai mô hình.

Có thể nói, mô hình “Camera giám sát ANTT” là chủ trương lớn, mang tính sáng tạo, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền phường Nguyễn Trãi. Thành công này không chỉ góp phần tạo hình ảnh văn minh, hiện đại trong xây dựng đô thị thông minh của thành phố Hà Giang mà còn đưa Nguyễn Trãi trở thành điểm sáng về ứng dụng công nghệ thông tin trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đặc biệt hơn, đây còn là chủ trương thuận lòng dân, được nhân dân tự nguyện đóng góp số tiền lên đến gần 764 triệu đồng để thực hiện mô hình.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG