Chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn xã hội

BHG - Chỉ chưa đầy 2 năm, tỉnh ta đã chuyển hóa thành công 8 địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) thành địa bàn an toàn, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về TTATXH. Đây thực sự là thành quả quan trọng trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận lòng dân, an ninh nhân dân ngày thêm vững mạnh.

Ông Đặng Hà Vẻ (trái) xã Hữu Sản (Bắc Quang) là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở cơ sở.

Năm 2017, thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH đến năm 2020 của Bộ Công an (CA); Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh lựa chọn 13 xã, phường, thị trấn để chuyển hóa… Xác định “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, tỉnh ta đã thực hiện điều động sĩ quan, hạ sĩ quan CA nhân dân đảm nhiệm chức danh CA xã; bố trí đủ cán bộ CA chính quy giữ chức danh CA xã. Và nay, tại 13 địa bàn chuyển hóa có 50 CA chính quy, gồm: 13 đồng chí Trưởng CA, 12 Phó trưởng CA xã và 25 CA viên Thường trực. Cùng với đó, tổ chức bộ máy được kiện toàn: Ban Chỉ đạo cấp xã do Chủ tịch UBND làm Trưởng ban, đồng chí Trưởng CA làm Phó rưởng ban Thường trực; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên, phối hợp chặt chẽ với lực lượng CA và nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm ở địa bàn chuyển hóa. Không những vậy, tỉnh ta còn thường xuyên mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chất lượng hoạt động cho lực lượng CA cấp xã để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới. Đồng thời, lực lượng CA thường xuyên duy trì, đổi mới hình thức tổ chức diễn đàn “CA xã lắng nghe ý kiến của nhân dân”. Từ đó, tiếp nhận 65 ý kiến góp ý chất lượng của cán bộ và nhân dân. Thông qua kiện toàn về tổ chức bộ máy và bồi dưỡng nghiệp vụ, lực lượng CA xã đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, chủ động tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp, công tác phòng ngừa, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, không để diễn biến phức tạp về TTATXH ở các địa bàn chuyển hóa.

Riêng các đơn vị nghiệp vụ thuộc CA 11 huyện, thành phố còn chủ động phối hợp với lực lượng CA cấp xã, cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý địa bàn, đối tượng, cơ sở kinh doanh có điều kiện, địa bàn giáp ranh… để chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ở địa bàn chuyển hóa. Đồng thời, xây dựng, duy trì nhiều mô hình hiệu quả trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, như: “Tiếng mõ an ninh”, “Chiếc gậy an toàn”, “Tổ tự quản về ANTT”, “Thôn xóm bình yên, phát triển toàn diện”, “Quản lý, giáo dục con em không tội phạm, vi phạm pháp luật”... Cùng đó, tỉnh đẩy mạnh công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; thực hiện tốt việc tư vấn, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện vay vốn để sản xuất, kinh doanh cho các đối tượng tù tha, đặc xá trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng…

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nổi bật là vai trò nòng cốt của lực lượng CA; tại địa bàn chuyển hóa, tình hình hoạt động của các loại tội phạm cơ bản được kiềm chế, ANTT và TTATXH được giữ vững. Từ năm 2017 đến nay, tại 13 địa bàn tập trung chuyển hóa xảy ra 338 vụ/562 đối tượng phạm tội về TTATXH; 75 vụ/128 đối tượng phạm tội về ma túy; 85 vụ/138 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường. Trong đó, khởi tố 305 vụ/465 bị can, xử lý hành chính 203 vụ/365 đối tượng; lập 6 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 10 hồ sơ đưa vào quản lý giáo dục tại xã, phường, thị trấn và cai nghiện ma túy tại gia đình. Kết quả này đã góp phần làm trong sạch địa bàn, phòng ngừa tội phạm, tạo môi trường lành mạnh, ổn định phục vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

Tính đến năm 2019, toàn tỉnh có 8/13 địa bàn phức tạp về TTATXH được chuyển hóa thành công, chiếm 61,5% trong tổng số địa bàn chuyển hóa giai đoạn 2016 – 2020, gồm: Xã Tân Quang (Bắc Quang), xã Phương Thiện, phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang), thị trấn Mèo Vạc (Mèo Vạc), thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì) xã Đạo Đức, thị trấn Vị Xuyên (Vị Xuyên) và thị trấn Yên Minh (Yên Minh). Đối với 5 địa bàn còn lại là thị trấn Cốc Pài (Xín Mần), Yên Phú (Bắc Mê), Việt Quang (Bắc Quang) và xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) đã đủ 3 tiêu chí xác định địa bàn chuyển hóa đạt và đang trong thời gian theo dõi; sau 6 tháng vẫn đảm bảo đủ 3 tiêu chí thì cơ quan chức năng công nhận địa bàn chuyển hóa đạt và đưa ra khỏi danh sách chuyển hóa. Riêng thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang) tiếp tục thực hiện chuyển hóa trong năm 2020 – 2021.

Mặc dù chuyển hóa thành công nhiều địa bàn phức tạp về TTATXH thành an toàn nhưng đây đều là những tiêu chí “mềm”, khó duy trì kết quả bền vững. Trong khi đó, các địa phương được lựa chọn để chuyển hóa đều có địa bàn rộng, dân cư tập trung, tốc độ đô thị hóa nhanh, là đầu mối giao thông liên huyện, xã, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, làm nảy sinh tội phạm, tệ nạn xã hội; dẫn đến khó khăn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh của chính quyền và lực lượng chức năng. Do vậy, vẫn rất cần sự quyết tâm, quyết liệt của các cấp, ngành để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

