Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

BHG - Vào hồi 15h30 phút ngày 28.10, tại tổ 4, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, Đội điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an thành phố Hà Giang phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng tiến hành cân tịnh tang vật nghi là chất ma túy.

Đó là Phạm Ngọc Phúc, 27 tuổi, quê quán huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại tổ 4, phường Trần Phú và Mai Văn Thắng, 21 tuổi, quê quán huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại tổ 1 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, các đối tượng đều là lao động tự do. Tiến hành khám xét, cơ quan Công an thu giữ 1 hộp hình chữ nhật, bên trong chứa 2 gói nghi là ma túy tổng hợp (ma túy đá ketamin và thuốc lắc), với tổng trọng lượng 13,81 gam. Bước đầu Phạm Ngọc Phúc khai nhận nhờ Mai Văn Thắng nhận gói hàng và chuyển phát đến tổ 4, phường Trần Phú. Khi các đối tượng đang giao nhận hàng thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Ngọc Phúc để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phương Thúy (Công an tỉnh)