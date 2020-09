Nâng cao trách nhiệm cấp cơ sở giải quyết đơn thư khiếu nại ở Bắc Mê

BHG - Được xem là nơi gần dân, sát dân, gắn bó với dân và hiểu dân nhất, cấp cơ sở đã trở thành “chìa khóa”, “cầu nối” trong việc đưa các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước tới nhân dân. Từ thực tế đó, huyện Bắc Mê đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thôn, xã trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, góp phần ổn định chính trị - xã hội.

Tổ hòa giải thôn Bản Khén, xã Lạc Nông tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Giải quyết đơn thư từ chính nơi phát sinh, tổ hòa giải thôn trở thành những người phân xử, đối với những trường hợp phức tạp, khó giải quyết, xã và các ngành sẽ trực tiếp can thiệp… Đó là cách làm trong việc giảm đơn thư khiếu kiện tại xã Lạc Nông. Tổ hòa giải với việc tập hợp các ngành, thành phần của thôn, như: Trưởng thôn, công an viên, mặt trận và các tổ chức đoàn thể… với sự uy tín, am hiểu tường tận vấn đề sẽ trở thành những “cán cân công lý” của người dân trong thôn. Bác Lê Bình Dương, Bí thư Chi bộ thôn Bản Khén, xã Lạc Nông chia sẻ: “Từ nhiều năm nay, bên cạnh hòa giải, tuyên truyền cho người dân hiểu và nắm được pháp luật, Tổ hòa giải tại thôn tiến hành giải quyết các đơn thư tranh chấp tài sản của người dân, điển hình trong 6 tháng đầu năm, Tổ đã tiến hành giải quyết được 3 vụ. Với việc mang tính chất vận động, phân tích giữa lý và tình, giữa pháp luật và thực tiễn cùng với việc nghiên cứu kỹ nội dung của các thành viên được phân công, các vụ việc diễn ra đều được giải quyết triệt để… Từ đó, giúp cho tình hình an ninh của thôn được ổn định, tránh được tình trạng xích mích, bất hòa”.

Dám đứng ra chịu trách nhiệm, trực tiếp cùng các ngành của xã xuống các hộ dân tiến hành hòa giải, đo đạc, phân tích… cũng là cách làm của xã Yên Định trong việc lấy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tiến hành giải quyết các vụ việc, đơn khiếu kiện. Qua đó, 6 tháng đầu năm xã đã tiến hành giải quyết và xử lý được 15 đơn khiếu kiện, trong đó có 4 đơn thư được xem là khó và đã kéo dài.

Thông qua việc giao trách nhiệm cho cấp cơ sở trong việc giải quyết đơn thư khiếu kiện, huyện Bắc Mê đã giải quyết dứt điểm và tránh tình trạng đơn thư vượt cấp, đơn thư kéo dài. Chia sẻ về cách làm trên, đồng chí Củng Thị Mẩy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Bằng việc kịp thời nắm tình hình, nội dung bức xúc, vấn đề nổi cộm phát sinh tại địa phương cùng cách giải quyết triệt để của các xã đã giúp tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện kéo dài giảm. Phối hợp với cách làm trên, huyện đã phân trách nhiệm cho từng ngành và người đứng đầu để giải quyết các vụ việc lâu năm, nội dung khó và những vụ việc nóng, nổi cộm… Từ đó, tại huyện có ít đơn thư gửi về, tránh được tình trạng đơn thư vượt cấp”.

Bên cạnh đó, huyện chú trọng việc tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại. 6 tháng đầu năm tiến hành 76 cuộc tiếp công dân với các nội dung về lĩnh vực đất đai, kinh tế và tư pháp. Tiến hành tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư theo thẩm quyền; tiếp nhận và giải quyết 25/25 đơn. Qua công tác tiếp công dân, các ý kiến về khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân đã được các cấp, ngành xem xét giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật, tạo lòng tin của nhân dân đối với cơ quan nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự.

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các ngành trong giải quyết đơn thư của công dân chưa thường xuyên; công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành còn hạn chế. Bởi vậy, nhằm chấn chỉnh và nâng cao hơn nữa, huyện Bắc Mê đã đưa ra phương hướng và nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nâng cao ý thức và kiến thức cho đội ngũ cán bộ tiếp công dân; duy trì và làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kịp thời; quyết liệt trong giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng thời gian quy định.

Bài, ảnh: Hoàng Yến