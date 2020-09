Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện trên 226 công dân nhập cảnh trái phép

BHG - Liên tiếp trong các ngày từ 6 - 11.9, các tổ, chốt phòng chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Xín Cái, huyện Mèo Vạc đã phát hiện, bắt giữ 226 công dân nhập cảnh trái phép.

Các công dân nhập cảnh trái phép bị Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện, ngăn chặn.

Qua kiểm tra, lấy lời khai ban đầu, số công dân trên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: An Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Sóc Trăng, Đắc Nông, Đắc Lắc, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Hòa Bình, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên.

Ngoài ra, đơn vị còn tiếp nhận 5 công dân do Đồn Công an biên cảnh Điền Bồng, Cục Công an huyện Phú Ninh (Trung Quốc) trao trả. Số công dân trên có hộ khẩu thường trú tại các huyện Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc, nhập cảnh cư trú trái phép trên lãnh thổ Trung Quốc từ tháng 4 đến nay.

Sau khi phát hiện và tiếp nhận, Đồn Biên phòng Xín Cái đã tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, kiểm tra thân nhiệt và bàn giao số công dân trên cho 3 khu cách ly của 3 xã Thượng Phùng, Xín Cái và Sơn Vĩ cách ly theo quy định.

Hữu Lanh (Biên phòng tỉnh)