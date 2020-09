Công an phường Nguyễn Trãi bắt giữ đối tượng dùng dao khống chế chủ nhà, cướp tài sản

BHG - Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 13.9, Công an phường Nguyễn Trãi T.p Hà Giang nhận được tin báo của gia đình ông Nguyễn Xuân Trường, trú tại tổ 16, phường Nguyễn Trãi về việc bị một đối tượng dùng dao khống chế cướp tài sản. Đối tượng đã vào nhà dùng dao khống chế chủ nhà và cướp đi 2 chiếc điện thoại.

Công an phường Nguyễn Trãi lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Đại.

Ngay sáu đó, Công an phường Nguyễn Trãi đã triển khai lực lượng, điều tra xác định được đối tượng có hành vi vào nhà cướp tài sản là Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1992, trú tại thôn 68, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang). Theo lời khai của người bị hại, đối tượng đã vào nhà dùng dao khống chế chủ nhà và cướp đi 2 chiếc điện thoại trị giá trên 12 triệu đồng.

Ngày 14.9, Công an phường Nguyễn Trãi đã bắt được đối tượng. Tại cơ quan Công an, bước đầu Đại khai nhận, vào ngày 13.9 đối tượng đã đi uống rượu, buồn chán do nợ nần nhiều đối tượng đã cầm dao lẻn vào nhà ông Trường với mục đích trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, đối tượng đã cầm dao khống chế đe dọa chủ nhà, cướp tài sản. Được biết đối tượng Nguyễn Văn Đại đã có tiền án về tội hiếp dâm.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an T.p Hà Giang thụ lý điều tra theo quy định.

Tin, ảnh: GIANG NAM