Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy tiếp nhận 21 công dân do Trung Quốc trao trả

BHG - Ngày 25.8, tại cầu biên giới Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy phối hợp với Công an tỉnh và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận 21 công dân Việt Nam do Công an Trung Quốc trao trả.

Cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đo thân nhiệt các công dân được tiếp nhận.

21 công dân trên gồm, 13 người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lào Cai (trong đó có 2 trẻ em), 4 công dân ở tỉnh Điện Biên (trong đó có 1 trẻ em), số còn lại ở các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng và Sơn La. Những công dân trên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động và cư trú trái phép bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ từ tháng 4 đến nay.

Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khử trùng đồ dùng cá nhân, kiểm tra thân nhiệt, lấy thông tin y tế và các thủ tục pháp lý, đưa về Trạm Y tế xã Thanh Thủy cách ly theo quy định.

Hữu Lanh (Biên phòng tỉnh)