Nỗ lực giảm thiểu tai nạn giao thông

BHG - Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 11 người, bị thương 2 người; so với cùng kỳ giảm về số vụ, số người chết và người bị thương.

Phòng CSGT Công an tỉnh tuyên truyền Luật ATGT đường bộ cho học sinh Trường THCS Phú Linh (Vị Xuyên)

Theo thống kê từ các vụ TNGT thời gian qua cho thấy, nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu ý thức của người tham gia giao thông, như: Đi sai phần đường, chuyển hướng không an toàn, không quan sát, vi phạm tốc độ... Do đó, công tác tuyên truyền được xem là giải pháp then chốt tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ đến mọi tầng lớp nhân dân; đặc biệt, chú trọng vào các xã vùng sâu, vùng xa, vào đối tượng là thanh niên, học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung phổ biến những điểm mới của pháp luật về trật tự ATGT, nhất là về Nghị định 100 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Các hình thức tuyên truyền được thực hiện đa dạng trên hệ thống loa truyền thanh, phát các tờ rơi, pa- nô, áp phích, thông qua các hội thi tìm hiểu pháp luật… Qua đó, giúp người dân, các đối tượng đoàn viên, thanh niên hiểu và nâng cao ý thức, trách nhiệm, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT kiểm tra người và phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 4C.

Với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”, năm ATGT 2020 được riển khai với nhiều nội dung đa dạng, thiết thực nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Với mục tiêu giảm 5-10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2019, giảm tai nạn do uống rượu, bia; lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát (TTKS) trên các tuyến, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổ chức các đợt cao điểm, chuyên đề, xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, như: Vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy, quy định về đội mũ bảo hiểm… Mặt khác, tích cực ứng dụng KH-CN trong quản lý, điều khiển giao thông; phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát, phát hiện vi phạm và thực hiện kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Thượng tá Nguyễn Văn Quỳnh, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh, cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 1923 của Cục CSGT, Bộ Công an về tổng kiểm soát giao thông cơ giới đường bộ, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức ra quân quyết liệt. Với mục tiêu duy trì ổn định tình hình trật tự ATGT, kiềm chế TNGT, phục vụ tốt cho đại hội Đảng các cấp. Trong đó, huy động tối đa phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác TTKS để xử lý mọi vi phạm giao thông. CSGT được phép dừng tất cả các xe để kiểm tra giấy tờ, xử lý các hành vi vi phạm mà không cần có dấu hiệu vi phạm; đặc biệt, tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền cho người tham gia giao thông nắm được mục đích, ý nghĩa của kế hoạch. Sau 1 tháng triển khai (từ 15.5-15.6), lực lượng CSGT toàn tỉnh đã thực hiện gần 700 ca TTKS với trên 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Tổng kiểm tra được 18.219 lượt phương tiện, ra quyết định xử phạt 3.065 trường hợp, tạm giữ 192 phương tiện, nộp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng. Qua đó, tình hình ATGT có sự chuyển biến, trong tháng xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương; so với tháng trước, tình hình TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Tập trung huy động lực lượng, tăng cường TTKS, 6 tháng đầu năm lực lượng CSGT toàn tỉnh phát hiện, xử lý 13.312 trường hợp vi phạm; phạt tiền và nộp Kho bạc Nhà nước gần 5 tỷ đồng. Xảy ra 10 vụ TNGT, làm chết 11 người, bị thương 2 người; so với cùng kỳ giảm 8 vụ, giảm 7 người chết và 9 người bị thương. Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT tiếp tục diễn biến khó lường, TNGT có nguy cơ tăng cao. Do vậy, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng, bảo đảm trật tự ATGT. Tiếp tục đẩy mạnh TTKS, kịp thời xử lý vi phạm trên các tuyến; tổ chức các đợt ra quân, chuyên đề cao điểm.

Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quan tâm, chú trọng tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đến đông đảo các tầng lớp nhân dân…

Bài, ảnh: PHẠM HOAN