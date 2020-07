Công an huyện Mèo Vạc giữ vững an ninh, trật tự địa bàn

BHG - Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn,… trong những năm qua, Công an huyện Mèo Vạc luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần giữ vững ANTT địa bàn và đạt được nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Cảnh sát Giao thông Công an huyện Mèo Vạc đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Với đặc thù là huyện vùng cao, biên giới, đa dân tộc; địa hình hiểm trở nên những vụ việc liên quan đến ANTT cũng khác biệt. Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ làm tốt công tác bám, nắm tình hình; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; tăng cường CBCS xuống cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp với lực lượng biên phòng giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến ANTT ở khu vực biên giới. Đồng thời nắm chắc mọi diễn biến, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn; điều tra, giải quyết, xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật; tỷ lệ điều tra khám phá án các năm đều đạt cao và có chiều hướng giảm vụ việc qua từng năm; tuy nhiên, tính chất, mức độ ngày càng nguy hiểm, phức tạp hơn. Trong giai đoạn 2015 – 2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thận trọng trong các hoạt động tố tụng, giải quyết dứt điểm các vụ án đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không bỏ lọt tội phạm, không làm oan sai người vô tội. Tổng số án thụ lý, điều tra trong giai đoạn là 87 vụ, với 133 bị can; kết quả điều tra khám phá đạt tỷ lệ 88,5%.

Công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” luôn được cấp ủy các cấp trong Công an huyện coi trọng; coi đây là nhân tố thiết yếu trong việc đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở. Do đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng hoạt động hiệu quả và phát triển sâu rộng; qua đó, giải quyết dứt điểm các vụ việc từ cơ sở, không để phức tạp, kéo dài; nâng cao tinh thần cảnh giác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tích cực các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh kiềm chế tội phạm. Thường xuyên xây dựng, củng cố, kiện toàn và duy trì hiệu quả các mô hình bảo vệ ANTT gắn với các chương trình phát triển KT – XH ở địa phương.

Trung tá Dương Văn Nội, Phó trưởng Công an huyện, cho biết: Để CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, gắn bó với nhân dân; Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Cùng với đó, tập trung kiện toàn các đội nghiệp vụ theo hướng chuyên sâu, đảm bảo khả năng, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, ưu tiên tăng cường cho cơ sở. Đến nay, 100% xã, thị trấn trên địa bàn đều được bố trí công an chính quy làm Trưởng Công an xã; trong đó, có những xã đủ các chức danh, như: Trưởng, Phó và Công an xã thường trực đều được bố trí Công an chính quy. Từ việc kiện toàn, sắp xếp cán bộ hợp lý, khoa học đã phát huy được năng lực, sở trường của mỗi CBCS.

Từ những nỗ lực của mỗi CBCS trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Nhiều lượt tập thể và cá nhân của đơn vị được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng; xứng đáng là đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong Cụm thi đua các huyện, thành phố của Công an Hà Giang.

Bài, ảnh: Kỳ Long