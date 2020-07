Bắt 2 cán bộ xã Lũng Táo tham ô tài sản

BHG - Ngày 1.7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt bị can đối với Dinh Mí Sùng, sinh năm 1985, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lũng Táo và Vũ Thị Nguyệt, sinh năm 1989, nguyên kế toán UBND xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn về tội tham ô tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với Dinh Mí Sùng.

Căn cứ kết quả điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra, xác định: Từ năm 2016 đến năm 2018, các đối tượng trên đã sử dụng các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước sai mục đích, nhằm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong đó, Dinh Mí Sùng tham ô số tiền trên 87 triệu đồng, Vũ Thị Nguyệt tham ô số tiền trên 720 triệu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng Vũ Thị Nguyệt.

Diệu Loan