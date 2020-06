Công an Vị Xuyên tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

BHG - Xác định công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; thời gian qua, Công an huyện Vị Xuyên đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo trật tự, ATGT.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra người và phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 2.

Vị Xuyên là huyện có địa bàn rộng, nhiều tuyến, nút giao thông quan trọng, như: Tuyến Quốc lộ 2, Quốc lộ 4C đi qua huyện và các tuyến đường liên huyện, liên xã. Cùng với đó, mật độ tham gia giao thông của người dân và các loại phương tiện ngày càng tăng cao. Để đảm bảo trật tự, ATGT, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho Ban ATGT huyện xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT tới người điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt là Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ - CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh, cán bộ, giáo viên một số đơn vị trường học và người dân với 935 lượt người nghe; tổ chức lễ ra quân thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ ngày 15.5 – 14.6.2020.

Trung tá Nguyễn Hải Giang, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Vị Xuyên, cho biết: “Để đảm bảo trật tự, ATGT trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT Công an huyện đã tích cực phối hợp với Phòng PC08, PK02 Công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên tuyến Quốc lộ 2 đoạn qua địa bàn; phối hợp với lực lượng công an các xã, thị trấn thực hiện tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền về ATGT tại các phiên chợ, các buổi họp thôn. Hiện nay, Công an huyện đã lắp đặt 29 camera tại các tuyến đường nội huyện, ngã ba, ngã tư, thực hiện thử nghiệm sử dụng camera để trích xuất hình ảnh xử phạt vi phạm ATGT trên địa bàn”.

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 3 người bị thương, hư hỏng 1 xe ô tô và 5 xe mô tô. Lực lượng CSGT huyện tổ chức tuần tra, kiểm soát được 730 lượt; nhắc nhở 341 trường hợp; xử lý trên 1.200 trường hợp vi phạm; tạm giữ 49 xe mô tô, 23 Giấy phép lái xe; xử phạt và nộp Kho bạc Nhà nước hơn 375 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không mang theo Giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, vượt quá tốc độ...

Với mục tiêu phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT đến nhân dân; tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT từ nay đến cuối năm, đặc biệt là đảm bảo ATGT cho đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các lỗi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông; duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát các tuyến giao thông đường thủy nội địa.

Bài, ảnh: YẾN VŨ