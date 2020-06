Bắt giữ 11 đối tượng trong một vụ đánh bạc tại Bắc Quang

BHG - 4 giờ sáng ngày 3.6, Công an huyện Bắc Quang đã phát hiện và bắt quả tang vụ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại phòng 201, Nhà nghỉ Bảo An, thuộc thôn Tân An, xã Hùng An (Bắc Quang). Tại đây, Công an huyện đã bắt giữ 11 đối tượng gồm 10 nam, 1 nữ, độ tuổi từ 25 đến 46, có hộ khẩu trường trú tại các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, Hàm Yên, thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) và 2 huyện trong tỉnh gồm Bắc Quang, Quang Bình. Tang vật thu giữ gồm 17 triệu 200 nghìn đồng; 1 bộ bát đĩa sứ, 4 quân bạc bằng tre có màu đen trắng… Khám xét thu giữ trên người các đối tượng tổng số 26.680.000 đồng; tạm giữ 3 xe ô tô, 7 xe máy và 12 điện thoại di động. Hiện Công an huyện Bắc Quang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ.

Trung Thực