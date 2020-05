Khen thưởng các đơn vị điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người

BHG - Chiều 4.5, Công an tỉnh tổ chức công bố quyết định khen thưởng đột xuất trong công tác điều tra vụ án giết người, xảy ra ngày 2.5, tại thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá án.

Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc ông Đào Trọng Tuận (51 tuổi), chủ nhà nghỉ Phương Anh, tại thôn Tự Lập, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang bị một số đối tượng dùng súng bắn, dẫn đến tử vong. Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an huyện Bắc Quang và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai lực lượng, các biện pháp nghiệp vụ tổ chức điều tra, xác minh. Sau 18 giờ truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 đối tượng liên quan trong vụ án. Ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác điều tra vụ án, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh quyết định tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 9 cá nhân.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá án.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý ghi nhận, biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, quyết tâm phá án trong thời gian nhanh nhất của các lực lượng. Đồng thời nhấn mạnh, việc kịp thời điều tra, phá thành công vụ án đã góp phần củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đối với lực lượng Công an trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, lực lượng Công an cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả hơn nữa đối với các loại tội phạm, giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Phương Thúy