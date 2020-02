Bắt xe vận chuyển trái phép hơn 1m3 gỗ nhóm 2A

BHG - Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, 3 giờ sáng ngày 20.2, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, Chi cục Kiểm lâm Hà Giang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh đã bố trí lực lượng, theo dõi, mật phục và bắt quả tang xe ô tô biển số 23C – 1008, do lái xe Vũ Anh Tùng, sinh năm 1978, trú tại tổ 15, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang điều khiển khi đang di chuyển trên Quốc lộ 4C, theo hướng từ xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ về thành phố Hà Giang trên xe có chở lâm sản trái phép. Qua kiểm tra trên xe ô tô có 78 khúc gỗ nghiến, nhóm 2A (đẽo tròn, dạng thớt), tương đương với hơn 1 m3; Lái xe Vũ Anh Tùng không trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số lâm sản trên. Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 Chi cục Kiểm lâm Hà Giang và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính, vận chuyển toàn bộ tang vật, phương tiện về Chi cục Kiểm lâm tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số gỗ trên xe ô tô vận chuyển trái phép

Tin, ảnh: Văn Bính