Triệt phá một sới bạc tại thành phố Hà Giang

BHG - Vào lúc 1 giờ 30 ngày 8.1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Giang đã triệt phá thành công một sới bạc tại thành phố Hà Giang.

Bắt quả tang 17 đối tượng đang đánh bạc.

Vào thời điểm trên, tại số nhà 98, đường Lý Thường Kiệt (thuộc tổ 15, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang) các đối tượng đang say sưa đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. 17 đối tượng (trong đó có 2 nữ) có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Giang, huyện Vị Xuyên và các tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Tuyên Quang đều không kịp tẩu thoát. Thu giữ trên chiếu bạc 9,4 triệu đồng và một số dụng cụ dùng để đánh bạc. Khám xét trên người các đối tượng, cơ quan Công an phát hiện và tạm giữ gần 140 triệu đồng tiền mặt, 2 xe máy và 2 ô tô.

Được biết, ngôi nhà trên được Nguyễn Hoài Quang, sinh năm 1975 là cán bộ Trung tâm văn hóa thành phố Hà Giang thuê lại của người dân. Ngôi nhà được xây dựng khá kiên cố, hiện trường đánh bạc là tầng 2 của ngôi nhà.

Hiện, Phòng cảnh sát hình sự đang tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Lân