Tăng cường đấu tranh với hoạt động mua bán, vận chuyển pháo nổ

BHG - Với 34 xã, thị trấn giáp biên giới; vào dịp cuối năm, tại các khu vực này, hoạt động mua, bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ diễn ra khá phổ biến. Càng đến gần Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm buôn bán, vận chuyển pháo nổ trên địa bàn tỉnh càng diễn biến phức tạp.

Một vụ vận chuyển pháo bị lực lượng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Cảnh sát giao thông phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Trung Thực

Qua công tác nắm địa bàn, chỉ trong thời gian ngắn, Công an thành phố Hà Giang (CATP) đã liên tiếp bắt giữ các đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép. Lợi dụng vào sự nhộn nhịp cuối năm, Lê Văn Thạch (43 tuổi) trú tại thành phố Hà Giang đã gửi 2 kiện hàng lên xe khách để mang vào miền Nam tiêu thụ; qua kiểm tra, 2 kiện hàng có tổng trọng lượng 20 kg pháo nổ các loại. Tiếp đó, CATP phát hiện Phạm Ngọc Ánh (sinh 1981), thường trú xã Chi Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ điều khiển xe mô tô chở theo 25 hộp pháo các loại. Qua công tác tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát giao thông CATP đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Huy (24 tuổi), xã Tân Quang, huyện Bắc Quang điều khiển xe máy chở 01 thùng các tông, bên trong có chứa 31 kg pháo nổ các loại.

Tại các huyện, lực lượng Công an đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh với hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ vào địa bàn. Công an huyện Bắc Quang bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Khải (42 tuổi) đang vận chuyển 19 kg pháo đi qua địa bàn; Công an huyện Vị Xuyên bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Kiên (30 tuổi) đang vận chuyển hơn 350 kg pháo nổ từ bên kia biên giới vào địa bàn lúc 2 giờ sáng. Đêm 12.12, Công an huyện Xín Mần bắt quả tang 2 đối tượng là: Nguyễn Văn Anh, 30 tuổi, trú tại xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang) và Ngô Văn Tịnh, 33 tuổi, trú tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên dùng xe ô tô chở hơn 720 kg pháo nổ các loại…

Được biết, ngoài những cửa khẩu chính, trên địa bàn tỉnh ta còn có nhiều đường mòn, lối mở mà người dân trên tuyến biên giới thường qua lại thăm thân, mua bán và làm ăn. Đây chính là điều kiện thuận lợi để các đối tượng mua bán, vận chuyển pháo nổ hoạt động ráo riết vào những dịp giáp Tết. Các đối tượng dùng những thủ đoạn hết sức tinh vi, rất khó phát hiện; chúng thường lợi dụng vào đêm tối vắng vẻ, địa hình hiểm trở để vận chuyển qua các đường mòn biên giới rồi tập kết tại những khu vực hẻo lánh, chờ thời gian thích hợp đưa vào nội địa tiêu thụ. Theo lời khai của các đối tượng, lợi nhuận từ việc mua bán pháo nổ khá cao; nếu vận chuyện pháo nổ trót lọt về các tỉnh miền xuôi tiêu thụ có thể giá cả chênh lệch từ 15 đến 20 lần, trong khi đó, nhu cầu tìm mua và sử dụng ở các tỉnh miền xuôi lại vô cùng lớn; có rất nhiều đối tượng coi việc buôn bán pháo nổ dễ kiếm tiền hơn các mặt hàng khác. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua, bán trái phép pháo nổ ngày càng tinh vi với nhiều thủ đoạn; chúng vận chuyển đa dạng bằng các phương tiện như xe container sau khi xuất hàng qua cửa khẩu, xe tải, xe ô tô du lịch, xe máy,… thường được ngụy trang trong các kiện hàng, ba lô du lịch, túi xách; gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện, đấu tranh, bắt giữ và xử lý.

Để đẩy lùi tình trạng tàng trữ, mua, bán, vận chuyển pháo nổ và các mặt hàng cấm trên địa bàn; trong những năm qua, các lực lượng chức năng mà nòng cốt là lực lượng Công an một mặt đẩy mạnh công tác nắm chắc tình hình, phát hiện, bắt giữ kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng mua, bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép; mặt khác, tăng cường tuyên truyền cho nhân dân về các chế tài, quy định của pháp luật với những hành vi này. Thông qua các buổi họp thôn, xóm, tổ dân phố thường xuyên được thông báo về tình hình, kết quả phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ; vận động nhân dân phát hiện, tố giác và tự nguyện giao nộp bằng nhiều hình thức.

Ngoài ra, lực lượng Công an các cấp tăng cường công tác nắm tình hình, huy động tối đa lực lượng, phương tiện; đồng thời phát huy những mô hình tự quản về ANTT, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm tội phạm vi phạm pháp luật về pháo. Trong đó, đặc biệt chú trọng làm tốt công tác điều tra cơ bản, xác định địa bàn, tuyến trọng điểm, đối tượng nghi vấn để chủ động xác minh, lập án đấu tranh. Tăng cường các hoạt động tuần tra vũ trang, kiểm soát giao thông để kiểm tra, phát hiện, bắt giữ tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo nổ. Bên cạnh đó, lực lượng Công an chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các cửa khẩu, đường tiểu ngạch, bến xe, chợ, cửa hàng tạp hóa và các gia đình, cá nhân có điều kiện hoặc biểu hiện nghi vấn mua, bán, tàng trữ pháo trái phép để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên, theo dự báo, càng vào những thời điểm cận Tết Nguyên đán, tình hình còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, các đối tượng tội phạm sẽ càng tinh vi hơn; do đó, quần chúng nhân dân phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác theo phương châm: Tự phòng ngừa, tự bảo vệ, tránh vi phạm pháp luật; góp phần đảm bảo ANTT nơi địa đầu Tổ quốc mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Nguyễn Lân