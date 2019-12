Mèo Vạc tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với người tham gia giao thông

BHG - Thực hiện Kế hoạch số 847/KH-CAT-PV01 của Công an tỉnh về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các lễ hội, sự kiện chính trị trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020. Sáng ngày 13.12, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Mèo Vạc đã thành lập chốt kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các tài xế khi tham gia giao thông.

Cảnh sát giao thông huyện Mèo Vạc lập chốt kiểm tra về nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện.

Để thực hiện hiệu quả cao điểm, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Mèo Vạc sẽ phối hợp với Trung tâm y tế huyện và lực lượng công an các xã, thị trấn thực hiện tuần tra, kiểm soát công khai về nồng độ cồn, chất kích thích. Khi phát hiện người điều khiển phương tiện có dấu hiệu sử dụng chất kích thích (ma túy hoặc các chất tương tự), sẽ phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về phòng chống về hình sự, kinh tế, ma túy xác định chất kích thích trong máu và bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý

Với việc ra quân kiểm tra nồng độ cồn, ma túy sẽ giúp các tài xế nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, nêu cao tinh thần tự giác không sử dụng các chất kích thích, rượu bia khi lưu thông trên đường. Góp phần cùng huyện Mèo Vạc giảm số vụ tai nạn giao thông, hành vi vi phạm giao thông.

Minh Huệ - Minh Giàng (Mèo Vạc)