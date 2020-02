Xã Phương Độ nâng cao chất lượng chè Shan tuyết

BHG - Với 192,8 ha chè đang cho thu hoạch, tập trung tại 3 thôn vùng cao, gồm: Nà Thác, Khuổi My, Lùng Vài; xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) là một vùng nguyên liệu chè Shan tuyết có giá trị kinh tế cao, tạo ra sinh kế cho bà con. Những năm gần đây, chè Shan tuyết đã và đang mang lại nguồn thu nhập và góp phần ổn định cuộc sống cho bà con nơi đây. Để chè Shan tuyết trở thành cây kinh tế trong xóa đói, giảm nghèo cho bà con các thôn trên; UBND xã Phương Độ đã xây dựng lộ trình bảo tồn và phát triển cây chè theo hướng hợp tác với doanh nghiệp để ổn định đầu ra và xây dựng thương hiệu cho cây chè Shan tuyết.

Người dân thôn Nà Thác chăm sóc chè Shan tuyết.

Nằm trong dãy núi Tây Côn Lĩnh, 3 thôn vùng cao của xã Phương Độ có lợi thế về khí hậu để phát triển cây chè Shan tuyết. Từ nhiều năm trước đây, đồng bào dân tộc Dao sinh sống ở 3 thôn Nà Thác, Khuổi My, Lùng Vài đã trồng và tạo ra sản phẩm từ loại cây kinh tế này. Hiện nay, những đồi chè từ vài trăm năm tuổi vẫn đang mang lại nguồn thu không nhỏ cho bà con nơi đây. Người Dao ở Phương Độ biết thu hái và chế biến chè từ lâu đời, các sản phẩm chè chát, chè bồm, chè ống lam đã được ra đời ở vùng nguyên liệu này và được đánh giá cao về chất lượng. Với việc tự thu hái, chế biến chè thành phẩm; trung bình mỗi hộ cũng thu về từ 30 - 40 triệu đồng 1 năm. Cùng sự phát triển của nền kinh tế, nhiều cơ sở thu mua và chế biến chè đã được xây dựng tại xã để tận dụng nguồn nguyên liệu. Có thể kể đến HTX chè toàn thôn Khuổi My, HTX chè Hòa An, Công ty chè Thành Sơn là những đơn vị thu mua và bao tiêu gần như toàn bộ sản lượng chè của xã Phương Độ và các vùng lân cận. Năm 2019, để nâng cao giá thành cho chè búp tươi của bà con và xây dựng sản phẩm chè có thương hiệu định hướng theo tiêu chuẩn OCOP; xã đã liên kết với các doanh nghiệp từ Hà Nội đầu tư thu mua, chế biến chè chất lượng cao. Công ty Shan Long là đơn vị đầu tiên đặt cơ sở thu mua và chế biến chè tại thôn Khuổi My, với các thiết bị máy móc hiện đại nhập ngoại. Hiện nay, Công ty Shan Long đã cho ra các sản phẩm Hồng trà, Bạch trà, Lục trà và chè ống lam,… với mẫu mã bao bì đẹp hướng tới khách hàng cao cấp trong nước.

Anh Bùi Đức Định, Chủ tịch UBND xã Phương Độ cho biết: Để định hướng lâu dài cho cây chè Shan tuyết của xã theo hướng bảo tồn và nâng tầm giá trị cây chè tại 3 thôn vùng cao, với sự đầu tư của Công ty Shan Long, giá thu mua chè búp tươi của bà con sẽ được nâng lên từ 40 - 50 ngàn đồng/kg, ổn định đầu ra để bà con yên tâm chăm sóc cây chè. Bên cạnh xây dựng sản phẩm mang thương hiệu đạt tiêu chuẩn OCOP, để bảo tồn cây chè Shan tuyết ở Phương Độ, UBND xã cũng sẽ lên kế hoạch để bà con 3 thôn tập trung thu hái quả chè, xây dựng vườn ươm nhân giống cây chè Shan tuyết cổ thụ tại chỗ.

Bài, ảnh: Trọng Toan