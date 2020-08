Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII

BHG - Ngày 16.8, Đảng bộ Công an tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng T.Ư phụ trách tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố; 187 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh.

