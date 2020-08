BHG - Sáng 8.8, Công an tỉnh tổ chức khánh thành công trình nhà làm việc, doanh trại Phòng Hậu cần. Đây là công trình được Đảng bộ Công an tỉnh chọn làm công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm, Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2020) và Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh.

.