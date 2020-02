Tiếp nhận, cách ly 2 công dân do Trung Quốc trao trả tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Vị Xuyên)

BHG- Chiều 3.2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Vị Xuyên) phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận 2 công dân của tỉnh do Đồn Công an biên cảnh Bát Bố, Cục Công an huyện Malypho, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam cùng Trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh Thiên Bảo (Trung Quốc) trao trả. Đây là những trường hợp đầu tiên được cách ly tại trạm y tế xã Thanh Thủy.

