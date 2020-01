Phường Nguyễn Trãi nâng cao các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh

BHG - Là phường trung tâm của thành phố Hà Giang, Nguyễn Trãi có 18 tổ dân phố, trên 2.600 hộ và trên 12.600 nhân khẩu. Địa bàn phường cũng là nơi tập trung nhiều nhất các cơ quan, công sở của tỉnh, đồng thời cũng là nơi có sự phát triển du lịch – dịch vụ khá mạnh với nhiều nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh. Trên địa bàn có 26 tuyến đường, phố, trong đó có 20 tuyến đường, phố được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị. Đó là thành quả sau nhiều năm cấp ủy, chính quyền và người dân nơi đây đồng lòng cho mục tiêu xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Với sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về mục tiêu xây dựng các tuyến phố văn minh, phường đạt chuẩn đô thị văn minh, qua đó, các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, phường đạt chuẩn đô thị văn minh đã được triển khai sâu rộng, tạo ra những thành quả đáng khích lệ, không ngừng cải thiện bộ mặt đô thị cũng như ý thức, sự chung sức, đồng lòng của người dân trong phường. Huy động khá tốt các nguồn lực xã hội để tham gia các hoạt động xây dựng, chỉnh trang đô thị, nâng cao các tiêu chí đô thị văn minh trên địa bàn.

Trong điều kiện những yếu tố thuận lợi còn chưa nhiều, trên địa bàn vẫn còn không ít những khó khăn trong việc xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn mình như: Địa bàn phường rộng, đông dân cư, nơi có hoạt động xây dựng ngày càng gia tăng, cở sở hạ tầng một số tuyến đường, phố chưa được đầu tư đồng bộ, một bộ phận nhỏ người dân còn chưa nhận thức đúng về ý nghĩa của mục tiêu xây dựng tuyến phố văn minh…

Tuy nhiên, để có thể được công nhận là phường đạt chuẩn đô thị văn minh của thành phố Hà Giang, cũng như việc có đến 20 tuyến phố trên địa bàn được công nhận là tuyến phố văn minh là một sự nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Nguyễn Trãi. Phường đã nỗ lực không ngừng trong công tác tuyên truyền sâu rộng, trên các lĩnh vực của đời sống để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ về vật chất, tinh thần của người dân. Cùng với đó là sự ủng hộ, phối hợp tích cực của các cơ quan chức năng, các phòng, ban của thành phố đối với mục tiêu xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Một góc phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang

Trên cơ sở đó, những năm qua phường Nguyễn Trãi đã thực hiện tốt các tiêu chí về quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch, tránh để xảy ra các vi phạm về hoạt động xây dựng, quy định về kiến trúc trên các tuyến phố… Đối với tiêu chí nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, năm 2019 toàn phường có trên 95% số hộ đạt gia đình văn hóa; 18/18 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa; 100% tổ dân phố vận động được người dân tham gia hoạt động bảo dưỡng, giữ gìn, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và vệ sinh môi trường; 100% cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn đạt cơ quan, đơn vị văn hóa; 20/22 tuyến phố đề nghị xây dựng tuyến phố văn minh được công nhận. Thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị với 100% hộ dân thực hiện đúng các quy định về việc cưới, việc tang và lễ hội, nếp sống văn minh đô thị; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, điện sinh hoạt, thực hiện các cam kết bảo đảm vệ sinh môi trường đô thị, không vi phạm các quy định về trật tự đô thị, lấn chiếm hành lang, vỉa hè…

Trong tiêu chí về xây dựng phong trào văn hóa thể thao, đến nay 100% tổ dân phố đã có nhà văn hóa cho các sinh hoạt cộng đồng. Các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm. Phường xây dựng được mô hình “Khu trọ an toàn về an ninh trật tự tại 18 tổ dân phố; mô hình “Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin”, toàn phường có 6/6 trường học và 18/18 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn về an toàn về an ninh trật tự”.

Một góc đường phố, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang

Phường cũng thực hiện tốt tiêu chí về nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Đến nay, 100% tổ dân phố xây dựng và thực hiện tốt hương ước của tổ; trên 95% số hộ thường xuyên được phổ biến và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Phường thường xuyên quan tâm giải quyết các kiến nghị, bức xúc của nhân dân cơ sở qua đó trên địa bàn không có người dân tổ chức khiếu kiện đông người trái pháp luật. Với chủ trương, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi, các chủ trương, nghị quyết về phát triển KT – XH của phường đều được phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân.

Với những nỗ lực huy động nguồn lực của nhân dân trong việc tham gia góp sức xây dựng các tuyến phố văn minh, nâng cao chất lượng các tiêu chí phường đạt chuẩn phường đô thị văn minh, đến nay trên địa bàn đã thực hiện được rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Điển hình như các hoạt động vận động nhân dân tham gia trang hoàng đường phố và các dịp lễ tết, tham gia trồng hoa, cây xanh để tạo mỹ quan đô thị; triển khai “cột điện nở hoa” tại nhiều trục đường; mô hình tuyến đường nở hoa của Hội Phụ nữ; mô hình “Vỉa hè sạch, góc phố đẹp” của Đoàn Thanh niên, mô hình “mặt đường không vữa” của Hội Nông dân…

Đặc biệt, những năm qua mặc dù là địa bàn trung tâm, “tấc đất, tấc vàng”, nhưng nhờ sự vận động tích cực của phường, của các tổ dân phố, bà con tại nhiều tổ dân phố như tổ 13, 16, tổ 5…, đã tích cực ủng hộ, hy sinh quyền lợi để tham gia hiến hàng trăm mét vuông đất cho mục tiêu mở rộng đường, nắn cua, mở rộng vỉa hè, cổng trường học. Người dân nhiều tổ cũng đã tích cực đóng góp tiền của để tham gia xây dựng các công trình như nhà văn hóa, làm đường bê thông, làm cống rãnh thoát nước để giải quyết tình trạng ngập úng.

Để không chỉ giữ vững các tiêu chí, đảm bảo thực hiện mục tiêu được công nhận lại danh hiệu phường văn minh đô thị mà còn phải nâng cao các tiêu chí đó. Đây là những mục tiêu không hề dễ dàng và là nỗi chăn trở của cấp ủy, chính quyền phường cũng như người dân trên địa bàn. Bởi thực tế hiện nay, công tác xây dựng các mục tiêu đô thị văn minh vẫn còn gặp một số khó khăn. Trong số 26 tuyến phố trên địa bàn, hiện có 4 tuyến phố không đủ các điều kiện để xây dựng các tuyến phố văn minh do lịch sử để lại, là các tuyến phố ngắn, cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo. Nhiều hệ thống cơ sở hạ tầng trên các tuyến phố được đầu tư từ lâu nay đã xuống cấp hoặc chưa thông, một số điểm cua, ngõ phố còn hẹp, khuất nhà khuất đồi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Từ những khó khăn trên, để tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn phường Nguyễn Trãi, đòi hỏi không chỉ sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân trong phường mà còn cần đến sự hỗ trợ từ các chủ trương, chính sách, sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền thành phố và của tỉnh. Bởi, Nguyễn Trãi là địa bàn trung tâm của thành phố Hà Giang, đồng thời là trung tâm nơi đóng chân của các cơ quan của tỉnh.

Bài ảnh: Huy Toán – Lê Lâm