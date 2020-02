Bắc Quang nhiều khó khăn khi thực hiện tiêu chí nâng cao

BHG - Đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), điều đó đồng nghĩa với việc “bầu sữa” ngân sách ngừng chảy hoặc điều tiết nhỏ giọt. Trong khi đó, các xã NTM bắt đầu công cuộc trường kỳ - xây dựng NTM nâng cao không kém phần gian nan như khi xây dựng xã chuẩn NTM. Trong bối cảnh này, nhiều xã chuẩn NTM của huyện Bắc Quang khó đạt 100% tiêu chí NTM nâng cao, thậm chí nhiều tiêu chí đứng trước nguy cơ “tuột dốc”.

Nhiều lớp học tại Trường Mầm non Vĩnh Phúc... quá tải.

Năm 2015, Vĩnh Phúc, Quang Minh là 2 xã đầu tiên của huyện Bắc Quang về đích NTM, tạo nên diện mạo, sức sống mới vùng nông thôn khu vực cửa ngõ phía Nam của tỉnh. Giai đoạn 2016 – 2017, huyện có thêm xã Đồng Yên và Tân Quang đạt chuẩn NTM… đến nay, Bắc Quang có 8 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 36,3% tổng số xã trên địa bàn huyện.

Không thể phủ nhận sự quyết tâm, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của nhân dân để xây dựng xã NTM nâng cao với nhiều bứt phá quan trọng. Tiêu biểu trong đó, từ quyết sách quan trọng của cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang; xã Vĩnh Phúc, Quang Minh không ngừng khởi sắc khi thực hiện Đề án: “Xây dựng xã Vĩnh Phúc, Quang Minh trở thành xã điển hình về phát triển kinh tế của huyện”, giai đoạn 2017 – 2020. Còn xã Đồng Yên từng bước trở thành xã NTM kiểu mẫu với nhiều thành tựu nổi bật… Tuy nhiên, nếu chiếu theo “Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2018 – 2020” (Bộ tiêu chí NTM nâng cao) thì các xã NTM của huyện Bắc Quang chưa đạt 19/19 tiêu chí. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn huyện Bắc Quang, thời điểm quý IV. 2019, các xã chuẩn NTM (giai đoạn 2015 – 2018) mới đạt từ 10 – 16 tiêu chí NTM nâng cao; trong đó, xã Đồng Yên có số tiêu chí đạt cao nhất là 16/19 tiêu chí; Quang Minh mới đạt 10/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt chủ yếu rơi vào nhóm hạ tầng KT-XH; kinh tế và tổ chức sản xuất; văn hóa – xã hội, môi trường, như: Tiêu chí về giáo dục, đào tạo; trường học; giao thông; điện; tổ chức sản xuất; môi trường và an toàn thực phẩm; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; cơ sở vật chất văn hóa; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên.

Hiện nay, xã Quang Minh còn 9 tiêu chí NTM nâng cao chưa đạt. Trong đó, tiêu chí số 10 về thu nhập yêu cầu các năm 2018, 2019, 2020 phải lần lượt đạt từ 33 – 38 – 43 triệu đồng/người/năm. Nhưng năm 2019, xã Quang Minh mới đạt gần 32 triệu đồng/người/năm, thấp hơn tiêu chí đến 6 triệu đồng. Hoặc tiêu chí số 5 về trường học yêu cầu tỷ lệ trường học các cấp: 100% trường Mầm non, Tiểu học, THCS có cơ sở vật chất và thiết bị đạt chuẩn Quốc gia. Nhưng hiện tại, xã Quang Minh mới có 4/5 trường học đạt chuẩn Quốc gia về cơ sở vật chất. Tương tự như vậy, tại xã Vĩnh Phúc, trường Mầm non chưa đạt chuẩn Quốc gia, thậm chí cơ sở vật chất không đáp ứng được yêu cầu dạy và chăm sóc trẻ. Cô giáo Vũ Thị Thu Hường, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Tại trường chính, nhà trường có 317 trẻ với 8 phòng học kiên cố, nhiều lớp học quá tải. Đơn cử như, lớp 3 tuổi A có đến 58 trẻ, lớp 4 tuổi có 40 trẻ. Chiếu theo Thông tư liên tịch số 06 của Bộ GD&ĐT – Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục Mầm non công lập thì thực tế số trẻ tại các lớp học này đã vượt từ 28 – 33 trẻ/lớp. So với các quy định, nhà trường còn thiếu 5 phòng học, 3 phòng chức năng (âm nhạc, giáo dục thể chất, phòng hội đồng) và 10 giáo viên. Thậm chí, năm học này, nhà trường không có nhóm trẻ từ 0 – 2 tuổi do thiếu phòng học.

Lý giải cho thực tế trên, đại diện Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Bắc Quang cho biết: 19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí NTM nâng cao các xã NTM đều chưa đạt. Bởi, xuất phát điểm trước khi xây dựng NTM ở mức thấp, điều kiện KT-XH còn khó khăn, thiếu tính bền vững; tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao; thu nhập, trình độ phát triển sản xuất còn hạn chế, cơ sở hạ tầng được đầu tư từ lâu đã bắt đầu xuống cấp... Đặc biệt, nguồn vốn đầu tư cho các xã chủ yếu từ ngân sách T.Ư, theo định mức vốn giai đoạn 5 năm còn thấp (2 tỷ đồng/xã vùng I, vùng II); trong khi thực tế nhu cầu đầu tư rất lớn nên việc hoàn thành các tiêu chí liên quan đến kết cấu hạ tầng như giao thông, trường học, thủy lợi... rất khó khăn. Mặt khác, việc huy động nguồn xã hội hóa hạn chế, do đa phần đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn.

Chia sẻ thêm về những khó khăn trên, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Trần Văn Hòa cho biết: Các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, định mức vốn đã hết. Nếu không có nguồn bổ sung thì khó có thể triển khai việc duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí NTM. Từ đó, ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả thực hiện Bộ tiêu chí NTM nâng cao...

