Khát vọng Xuân

BHG - “Con tàu” tăng trưởng của tỉnh nhà vượt qua hành trình đầy khó khăn, thách thức trong năm 2021 khi đại dịch Covid -19 tác động toàn diện lên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trước muôn vàn sóng gió, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã nêu cao tinh thần cách mạng, chung sức đồng lòng, vượt lên phía trước, vẽ những gam màu sáng trong “bức tranh” kinh tế giữa đại dịch.

Rô bốt xếp gạch tự động của Nhà máy gạch Tuynel Tân Bắc. Ảnh: DUY TUẤN

Hành trình đầy gian nan

Đại dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh ngưng trệ, đời sống người dân bị ảnh hưởng, nhiều lao động mất việc làm, giảm thu nhập, đặc biệt trong đợt dịch lần thứ tư và từ khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện F0. Mặc dù triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, chủ động phục hồi sản xuất nhưng với nhiều nguyên nhân khách quan, có 9/32 chỉ tiêu phát triển KT – XH năm 2021 không đạt so với kế hoạch đề ra; trong đó thấp nhất là thu hút khách du lịch, chỉ đạt 52,9% kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,06%/7,5% kế hoạch. Có 183 doanh nghiệp, HTX phải tạm ngừng kinh doanh, giải thể. Hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải tuy có tăng so với năm 2020 nhưng vẫn không đạt kế hoạch đề ra do sức mua giảm, nhiều nhà hàng, khách sạn, các dịch vụ khác và vận tải hành khách ngoại tỉnh phải đóng cửa trong thời gian dài hoặc dừng hoạt động; xuất, nhập khẩu đạt 81,5% kế hoạch; lĩnh vực xây dựng có mức tăng trưởng thấp, chỉ đạt gần 3,5%, số xã được công nhận đạt tiêu chí NTM đạt 37,5% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%.

Dịch Covid - 19 khiến hàng nghìn công nhân mất việc làm, phải hồi hương, kéo theo nhiều hệ lụy xã hội. Trong năm, toàn tỉnh có trên 37.500 công dân từ vùng dịch trở về địa phương. Đặc biệt dịch bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh từ ngày 25.10 đến nay đã có trên 7.400 F0, trong đó trên 780 ca cộng đồng khiến nỗ lực “tăng tốc” phát triển KT – XH những tháng cuối năm bị ảnh hưởng. Dịch bệnh cũng ảnh hưởng lớn đến các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội khác. Tỉnh đã chi trên 150 tỷ đồng cho phòng, chống dịch khiến ngân sách nhà nước chi cho đầu tư phát triển bị hạn chế.

Đến “ga hạnh phúc”

Vượt qua những thử thách cam go, tỉnh hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển KT - XH với nhiều kết quả ấn tượng. Thành quả đầu tiên phải kể đến là thành công trong công tác phòng, chống dịch. Với số F0 tăng cao nhưng chỉ trong thời gian ngắn, tỉnh đã khống chế được dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân bằng những cách làm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; được T.Ư đánh giá cao và nhiều địa phương học tập kinh nghiệm.

Sản xuất trà dược của Nhà máy dược liệu Bông Sen Vàng. Ảnh: DUY TUẤN

Có 23/32 chỉ tiêu phát triển KT – XH đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) đạt trên 7.288 tỷ đồng, tăng 17,18% so với năm 2020; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 144,6% kế hoạch T.Ư giao; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 12 nghìn tỷ đồng; tín dụng tăng trưởng 8,8% so với năm 2020; hoàn thành 1.395 nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; 1.143 hộ cải tạo vườn tạp với tổng diện tích trên 931 nghìn m2. Trong năm có 216 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và 52 HTX đăng ký thành lập mới, 90 doanh nghiệp hoạt động trở lại; 20 dự án được chấp thuận đầu tư với tổng vốn đăng ký 3.409,9 tỷ đồng; hoàn thành và đi vào hoạt động 4 nhà máy thủy điện với tổng công suất 82,2 MW. Chương trình chuyển đổi số đạt nhiều kết quả trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; các chỉ số cải cách hành chính đều tăng bậc; QP - AN giữ vững, công tác đối ngoại đi vào chiều sâu. Đặc biệt, một số nhà máy lớn khánh thành và đi vào hoạt động; khởi công cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang – Xín Mần với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng như những luồng “sinh khí” mới mang Xuân về gần hơn. “Quả ngọt” ấy có được là nhờ sự quyết tâm, quyết liệt, đúng đắn, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, đoàn kết đồng lòng của toàn dân.

Bước vào năm 2022 tiếp tục có nhiều thuận lợi và thử thách đan xen, với mục tiêu thực hiện thành công 32 chỉ tiêu phát triển KT –XH, trong đó phấn đấu: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,5%; tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.800 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 13.500 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 50,2%... Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các ngành, địa phương tập trung tăng tốc triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm bằng các kế hoạch, giải pháp cụ thể, đồng bộ.

Trong phút giao hòa xốn xang đón chào năm mới, khi “Ý Đảng, lòng dân” cùng hòa quyện; với nhịp sống tươi mới từ những công sở, nhà máy, công trường, đồng ruộng, nẻo quê Nông thôn mới và cảm hứng khởi nghiệp, bứt phá làm giàu bằng trí tuệ, công nghệ và sự sáng tạo không ngừng nghỉ… Chúng ta kỳ vọng mảnh đất biên cương Tổ quốc bừng sức Xuân, góp một nhành Xuân vào khát vọng hùng cường cùng đất nước và thăng hạng “chỉ số hạnh phúc” cho nhân dân.

Bài, ảnh: Biện Luân