Khẳng định vị thế trung tâm chính trị, kinh tế động lực của tỉnh

BHG - Năm 2021 - năm đầu thành phố Hà Giang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025 trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã tác động lớn đến tình hình phát triển KT-XH của thành phố. Song, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thành phố đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khống chế, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19; thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng tích cực; sức khỏe, đời sống nhân dân được đảm bảo.

Thi công kè bờ Đông (Dự án “Đô thị xanh”).

Trước những khó khăn chưa có tiền lệ, tuy nhiên, tình hình KT-XH vẫn đạt những kết quả tích cực. Đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đến nay thành phố đã kiểm soát, ngăn chặn, khống chế thành công dịch bệnh để đưa thành phố trở lại “vùng xanh”. Lĩnh vực phát triẻn kinh tế có bước phát triển ổn định, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 712.565/780.065 triệu đồng, đạt 91,35% dự toán tỉnh giao, trong đó: Văn phòng Cục Thuế thu 482.464/555.351 triệu đồng, đạt 86,88% dự toán tỉnh giao; thu ngân sách nhà thành phố thực hiện thu thực hiện 230.101/224.714 triệu đồng, đạt 102,4% dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách nhà nước thực hiện 568 tỷ 077 triệu đồng, đạt 119% dự toán tỉnh giao, đạt 106% dự toán HĐND giao. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sụt giảm nhưng vẫn duy trì và ổn định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 4.408 tỷ đồng, tăng 10,94% so với năm trước; sản xuất, nông nghiệp đảm bảo đúng khung thời vụ; lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được chú trọng triển khai thực hiện tốt.

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Phùng Hưng (thành phố Hà Giang). Ảnh: VĂN NGHỊ

Cùng với đó, thành phố chỉ đạo quyết liệt thi công các dự án đầu tư công; tiến hành các trình tự, thủ tục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất đối với các dự án để thu hút đầu tư. Phối hợp lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy hoạch chung đô thị Hà Giang đến năm 2035. Đặc biệt là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được triển khai quyết liệt, đã dần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các dự án sớm được triển khai; công tác kiểm tra, chấn chỉnh quản lý nhà nước sau cấp phép xây dựng và san đào đồi đất được triển khai quyết liệt và đã khắc phục những hạn chế, giảm thiểu đáng kể tình trạng vi phạm. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, đặc biệt là nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài đã được giải quyết dứt điểm. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, TNGT được kiềm chế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo...

Bên cạnh những kết quả khá toàn diện, theo đồng chí Nguyễn Danh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố, trong năm 2021, thành phố Hà Giang vẫn có một số hạn chế do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan chưa đạt kết quả mong muốn, như: Còn 6/37 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch. Đặc biệt là tiến độ giải ngân vốn ODA chậm; các dự án khởi công mới năm 2021 do công tác thực hiện khảo sát, thiết kế, lập dự án chưa đảm bảo tiến độ. Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đối với các vị trí đất riêng lẻ chưa đảm bảo tiến độ…

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được năm 2021, với quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022, các cấp chính quyền từ thành phố đến các xã, phường với phương châm “Đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả” tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế, giữ vững ổn định xã hội. Linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành; triển khai thực hiện các quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Tăng cường công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành của bộ máy quản lý nhà nước, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, huy động mọi nguồn lực, khuyến khích đa dạng các hình thức đầu tư để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, sản xuất nông nghiệp chất lượng cao và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ phát triển KT - XH, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế động lực của tỉnh. Triển khai quyết liệt, các biện pháp trong quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, đảm bảo kỷ cương, văn minh đô thị, nâng cao chất lượng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch, bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếp tục phát triển VH - XH trong điều kiện mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường tiềm lực đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Năm 2022, là năm có ý nghĩa quan trọng với rất nhiều nhiệm vụ mới được triển khai, với phương châm và mục tiêu đã xác định, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến các xã, phường, mỗi cán bộ, đảng viên đã được quán triệt một cách sâu sắc và đang từng bước cụ thể hóa Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2022; xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ; trong đó xác định rõ nhiệm vụ của từng cấp, ngành, đơn vị; khơi dậy và phát huy tính năng động, chủ động trong việc tham mưu, đề xuất giải quyết các công việc và thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 737,884 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 70 triệu đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 4.900 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên 3.300 tỷ đồng; thu hút khách du lịch đạt trên 485.726 lượt khách.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ