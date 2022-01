BHG - Chiều 7.1, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị giao ban Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) nhằm đánh giá kết quả hoạt động QTDND năm 2021 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự có lãnh đạo Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang; Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Tây Bắc Bộ; Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Phú Thọ; Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Giang, lãnh đạo thành phố Hà Giang...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang trao đổi, thảo luận với các QTDND trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song hệ thống QTDND trên địa bàn vẫn duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật, ngày càng nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của các QTDND trên địa bàn. Với 10 QTDND trên địa bàn và hơn 11.396 thành viên, năm 2021, Quỹ đã đạt được những kết quả nổi bật như: Đã giải quyết cho 6.436 lượt thành viên vay vốn, tăng 445 lượt vay so với năm 2020; tổng nguồn vốn tiếp tục tăng trưởng đạt 1.316 tỷ đồng, tăng 28,7%; tổng dư nợ 1.183 tỷ đồng, chiếm 89% tổng nguồn vốn, tăng 35,3%; chất lượng tín dụng, nợ xấu của các QTDND là 5,6 tỷ đồng, chiếm 0,47% tổng dư nợ cho vay, giảm 34% so với năm 2020; tổng lợi nhuận của các quỹ đạt 14,3 tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm 2020; công tác an toàn trong hoạt động đảm bảo, không xảy ra thiếu, mất tiền và tài sản; hạn chế tín dụng đen trên địa bàn... Đồng thời, các QTDND đã tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thành viên vay vốn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid– 19; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương với số tiền là 594 triệu đồng...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung: Công tác triển khai cơ chế chính sách, công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương; những thuận lợi, khó khăn của các quỹ trong năm 2021; hỗ trợ lãi suất với quỹ tín dụng; đề xuất, kiến nghị về cơ cấu lại QTDND... Đồng thời, thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của QTDND; nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đặc biệt là hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ, chuẩn hóa hệ thống các quy trình nghiệp vụ; đẩy mạnh công tác huy động vốn, chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm vảo khả năng chi trả, khả năng thanh toán...

Tin, ảnh: Hoàng Yến