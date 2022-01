Giá xăng, dầu đồng loạt tăng

Liên Bộ Công Thương – Tài chính vừa thông báo điều chỉnh tăng giá xăng, dầu áp dụng từ 15h ngày 11.1.

Theo đó, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 581 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 609 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S tăng 660 đồng/lít; dầu hỏa tăng 620 đồng/lít.

Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON92 là 23.159 đồng/lít và xăng RON 95 là 23.876 đồng/lít, giá dầu diesel 0.05S là 18.239 đồng/lít… Như vậy, đây là lần tăng giá đầu tiên trong năm 2022 và là lần tăng giá thứ 2 liên tiếp.

Giá bình quân các sản phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25.12.2021 và kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 11.1.2022 cụ thể như sau: 91,174 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,040 USD/thùng, tương đương tăng 5,85% so với kỳ trước); 93,141 USD/thùng xăng RON95 (tăng 4,823 USD/thùng, tương đương tăng 5,46% so với kỳ trước); 90,731 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 5,959 USD/thùng, tương đương tăng 7,03% so với kỳ trước); 88,392 USD/thùng dầu hỏa (tăng 4,616 USD/thùng, tương đương tăng 5,51% so với kỳ trước); 449,863 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 33,665 USD/tấn, tương đương tăng 8,09% so với kỳ trước).

Theo TTXVN