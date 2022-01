Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn - Mèo Vạc về đích sớm dự toán thu ngân sách

BHG - Năm 2021, Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn - Mèo Vạc được tỉnh giao nhiệm vụ thu thuế và phí trên địa bàn 205,9 tỷ đồng. Trong đó huyện Đồng Văn 42,8 tỷ đồng, huyện Mèo Vạc 163,1 tỷ đồng; dự toán huyện giao 164,83 tỷ đồng.

Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn - Mèo Vạc triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Xác định nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 kéo dài. Song bằng các giải pháp cụ thể và đồng bộ, cùng với sự tự giác chấp hành chính sách pháp luật thuế của các tổ chức, cá nhân hoạt động SXKD trên địa bàn nên kết quả thu NSNN đến ngày 25.11.2021tại huyện Đồng Văn đạt trên 69 tỷ đồng, bằng 162% dự toán tỉnh, 162% dự toán huyện giao và tăng 348% so với cùng kỳ; huyện Mèo Vạc đạt trên 169 tỷ đồng bằng 104% dự toán tỉnh,103% dự toán huyện, tăng 112% so với cùng kỳ.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn – Mèo Vạc đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai công tác thu NSNN, đồng thời tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và Cục Thuế tỉnh Hà Giang. Chi cục đã chủ động, tích cực phối hợp với các ban, ngành của huyện tham mưu thực hiện đấu giá thành công quyền sử dụng đất tại huyện Đồng Văn với số tiền sử dụng đất nộp NSNN trên 52 tỷ đồng; tập trung rà soát, khai thác, quản lý các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, phối hợp cùng Cục Thuế đôn đốc các nhà máy thủy điện trên địa bàn nộp kịp thời số thuế phát sinh vào NSNN, cụ thể: Công ty Cổ phần thủy điện Nho Quế nộp 131,981 tỷ đồng, Công ty xây lắp điện I nộp 20,5 tỷ đồng..…

Chi cục Thuế xác định từ nay đến cuối năm nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý thuế trên địa bàn, tập trung cho việc triển khai các chính sách, pháp luật thuế mới được sửa đổi, bổ sung, đôn đốc nộp hồ sơ khai thuế đầy đủ, đúng hạn, các khoản nợ đọng có khả năng thu trên địa bàn, đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ công chức và người lao động, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ.

Với sự quyết tâm cao của tập thể cán bộ công chức trong Chi cục, năm 2021 Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn - Mèo Vạc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Hoàng Thị Kim Lan

(Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn - Mèo Vạc)