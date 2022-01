Bừng sáng nông thôn Mèo Vạc

BHG - Trên miền đá Mèo Vạc, những tuyến đường bê tông nông thôn vắt ngang sườn núi ngày càng xuất hiện nhiều; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; diện mạo nông thôn nhiều khởi sắc… đó là những thành quả đạt được từ thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM). Những kết quả này tiếp tục tạo nền tảng, động lực để huyện phấn đấu gặt hái thêm thành quả mới, đúng theo tinh thần xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc.

Người dân xã Xín Cái cải tạo vườn tạp.

Năm 2021, xã Pải Lủng đạt thêm tiêu chí 16 về văn hóa, nâng tổng số lên 13 tiêu chí. Theo Chủ tịch UBND xã Lý Văn Đông: Nhằm phấn đấu đạt tiêu chí này, ngay từ đầu năm, xã tập trung huy động các nguồn vốn từ chương trình và nguồn xã hội hóa để chuẩn hóa các nhà văn hóa thôn phục vụ nhu cầu của người dân; duy trì các phong trào văn hóa, thể dục, thể thao; xây dựng các chương trình, hoạt động giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và các công trình công cộng. Hết năm 2021, toàn xã có 8/11 thôn được công nhận danh hiệu thôn văn hóa. Năm 2022, xã phấn đấu thực hiện đạt thêm tiêu chí 17 về môi trường. Về giải pháp thực hiện, xã tiếp tục vận động nhân dân di dời chuồng trại ra xa nhà; xây dựng nhà tiêu và bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân giữ vệ sinh nhà ở, không vứt rác bừa bãi ra môi trường…

Tuyến đường bê tông thôn Sàng Sò, xã Sủng Trà mới hoàn thành.

Tại xã Pả Vi – xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn NTM năm 2020, phong trào xây dựng NTM tiếp tục diễn ra sôi nổi. Bí thư Đảng ủy xã, Lê Văn Quý cho biết: Để duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt, thời gian qua, xã đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền xã và được thực hiện theo phương châm “mưa dầm thấm lâu, đến từng ngõ, gõ từng nhà”. Bên cạnh đó đẩy mạnh phát triển sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và đa dạng hóa thu nhập của các thôn. Xây dựng các đề án, phương án phát KT - XH, giảm nghèo bền vững; từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. Với những kết quả đạt được, năm 2022, xã tiếp tục duy trì 16 tiêu chí, phấn đấu nâng cao chất lượng 2 tiêu chí, gồm tiêu chí số 5 về trường học và số 15 về y tế.

Cùng với hai xã trên, phong trào xây dựng NTM có sức lan tỏa sâu rộng ở các địa phương còn lại trên địa bàn huyện, trong đó nổi bật là việc thực hiện phong trào “Ngày thứ 7 cán bộ và nhân dân chung tay xây dựng NTM”. Kết quả thực hiện năm 2021, toàn huyện tổ chức phát động được 594 lượt với gần 40.000 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia. Qua các buổi phát động đã nâng cấp, mở rộng, tu sửa, mở mới đường giao thông nông thôn, đường vào hộ gia đình được hơn 82 km; thu gom 258 m3 rác thải tại các công trình công cộng; đổ bê tông sân điểm trường và nhà văn hoá 675 m2; xóa 13 nhà tạm; san nền các công trình phúc lợi được gần 2.000 m2; dọn 143 m3 đất sạt lở xuống đường giao thông nông thôn; sửa chữa 5 công trình phúc lợi; phun thuốc khử trùng phòng, chống dịch Tả lợn châu Phi 4.800 m2…

Bên cạnh đó, huyện Mèo Vạc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong xây dựng NTM như: Tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; đẩy mạnh công tác giảm nghèo và an sinh xã hội; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn… Một số kết quả nổi bật đạt được năm 2021 như: Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 815,99 tỷ đồng (tăng 8% so với năm 2020); toàn huyện có 1.038 hộ thoát nghèo (đạt 105,7% kế hoạch); giải quyết việc làm mới cho 8.393 lao động, đạt 609,5% so với kế hoạch; tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự đạt 96%...

Theo lãnh đạo UBND huyện: Thời gian qua, chương trình xây dựng NTM đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và nhận được sự đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng dân cư. Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2022, huyện tiếp tục triển khai, thực hiện nhiều giải pháp trong xây dựng NTM, phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí nâng cao tại xã Pả Vi; 16 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí; xây dựng 7 thôn đạt chuẩn NTM; tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 6%...

Bài, ảnh: TRẦN KẾ